Фитнес-эксперт Каневский предупредил об опасности бесконтрольного приема спортпита

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, чем опасно применение допинга и специализированного спортивного питания.



СМИ обошла новость, что бодибилдеру из подмосковного Домодедова вырезали два метра тонкой кишки из-за применения допинга. Врачи диагностировали у него острый тромбоз, и едва успели спасти от мучительной смерти.

К сожалению, это не единичный подобный случай, ведь не зря допинг относят к группе запрещенных препаратов. Их применение в любом случае вызывает серьезные проблемы со здоровьем, и именно по этой причине это запрещено в любой спортивной федерации и дисциплине. Что, к сожалению, не мешает миллионам атлетов по всему миру так или иначе его использовать.

Но не только допинг несет в себе потенциальную угрозу: неграмотное применение спортивного питания также несет в себе риски. Поэтому очень важно подбирать его исключительно под те цели и задачи, которые ставит перед собой человек. Поговорим о ряде добавок, неправильное применение которых может оказаться опасным для здоровья.

Протеин

Пожалуй, самый распространенный вид спортивного питания. Причем его применяют не только для набора мышечной массы, но и при снижении жировой. Особенностью протеина является то, что он быстро насыщает "строительным материалом", что важно для восстановления после тренировки. Также с его помощью контролируют аппетит, заменяя его использованием один–два приема пищи в сутки.

Но важно понимать: задача протеина как разновидности биологически активных добавок – дополнять рацион белками, когда это необходимо. Но полноценным заменителем пищи он не является.

Например, при занятиях в тренажерном зале есть рекомендация употреблять до двух граммов белка на килограмм веса тела. Обычными продуктами набрать такое количество достаточно сложно, и чтобы не становиться заложником еды, наличие протеинового коктейля помогает решить эту задачу. И вот здесь важно поймать баланс между применением протеина и обычных продуктов. А также уловить норму белка в сутки, которую категорически нельзя превышать.

Дело в том, что при излишнем количестве белка в организме могут возникнуть следующие проблемы со здоровьем:



дисфункция кишечника (запоры, диарея);

патология почек;

потеря кальция;

подагра.

Другими словами, "безобидные" протеины, как и высокобелковые продукты, могут быть не так уж и полезны, как многим кажется. Что же делать?

Во-первых, стоит понять, какие цели вы преследуете от занятий. Если набираете мышечную массу, допустимо употреблять в сутки до двух граммов белка на килограмм веса тела. Если занимаетесь просто для здоровья или худеете, хватит и полутора граммов. Во-вторых, на каждые сто граммов белка нужно употреблять не меньше литра чистой воды без газов и красителей. И в-третьих, рекомендуется систематически сдавать анализ мочи на белок, чтобы контролировать его количество в организме.

Предтренировочные комплексы

Вид спортивного питания, популярный и у любителей тренажерного зала, и у кроссфит–атлетов, и даже у тех, кто занимается единоборствами. Это связано с тем, что благодаря наличию аминокислот, креатину и других ингредиентов данная добавка существенно повышает выносливость и силу. А также поднимает психоэмоциональное состояние за счет ударной дозы кофеина и других стимулирующих веществ (в зависимости от производителя). Добавка настолько сильная, что еще до начала тренировки человек испытывает скачок настроения, спортивную злость и желание заниматься.

Но как не сложно догадаться, такой эффект имеет и обратную сторону медали. Во-первых, после окончания действия добавки возникает резкий упадок сил и настроения. Во-вторых, при регулярном применении препарата может возникнуть острое состояние – парестезия. Это один из видов расстройства чувствительности и ощущений, характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания и ползания мурашек. Состояние крайне неприятное, и без помощи врачей оно будет проходить долго. Я за годы практики тренером встречал десятки людей с таким диагнозом.

Почему это происходит? Как правило из-за того, что человек настолько быстро привыкает к эффекту от добавки, что заниматься без нее уже не может. Соответственно, возникает интоксикация организма действующими веществами.

Согласитесь, есть о чем подумать перед применением.

Витамины

Большинство начинают принимать их без консультации врача. Часто я слышу: "осенью нужно пить витамины"; "для весны характерен авитаминоз", и так далее. Но есть ли их недостаток или нет, должен показать соответствующий анализ, а не спонтанное желание конкретного человека применить добавку.

А ведь избыток витаминов также вреден, как и перебор любых других химических веществ. В частности, при гипервитаминозе могут возникать аллергические реакции, зуд, сыпь, проблемы с пищеварением и другие расстройства. А это значит, принимать решение о применение отдельного витамина или их комплекса должен только специалист.

