Милонов высказался о просьбе "Локомотива" не называть футболиста Педриньо

Футбольный клуб "Локомотив" попросил комментаторов иначе называть новичка команды бразильца Педриньо. Вместо привычного прозвища на его футболке было написано Педро Габриэл. По словам спортсмена, это решение клуба, так как Педриньо в России ассоциируется с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации. Среди спортивных журналистов и болельщиков такое объяснение вызвало недоумение. Разбираемся в подробностях скандала.



"Типа гей, голубой"

Комментатор Сергей Дурасов во время трансляции матча "железнодорожников" против "Краснодара" рассказал о просьбе "Локомотива" не называть их нового игрока Педриньо. С его слов, руководство клуба хочет, чтобы спортсмена именовали либо Педро Габриэлом Перейрой Лопесом, как написано в паспорте полузащитника, либо Педро Габриэлом, как указано на футболке.

"Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: мол, давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет. Как-то так", – сообщил Дурасов.



Исторически сложилось, что бразильцы носят длинные имена. Сначала пишется личное имя, которое может состоять из одного-двух слов. Затем идет фамилия, она тоже состоит из двух частей – фамилии отца и матери. Чтобы устранить сложности с произношением и запоминанием, бразильцы придумывают себе прозвища или сокращают имена. Суффикс "иньо" в этих прозвищах – уменьшительный. Таким образом, Педриньо означает маленький Педро.



После игры сам футболист подтвердил журналистам, что правильно его называть именно Педриньо. Написать на футболке Педро Габриэл попросило руководство клуба из-за ассоциации с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации, признался игрок. "Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл", – поделился бразильский полузащитник.





Педриньо полузащитник ФК "Локомотив" Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать.

О переходе Педриньо в "Локомотив" стало известно 8 сентября. Игрок подписал контракт сроком на четыре года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за футболиста 5 миллионов евро плюс бонусы в размере миллиона евро.



"Пусть в России называет себя по-другому"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решение "Локомотива" возмутило спортивного комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева. По его словам, непонятно, на чем именно основана такая мера.

"Чем плох Педриньо?? Не пойму…. Ассоциации??? Или просто дурь??? Или по себе судят??? Педриньо и Педриньо!!! У Бомарше вот Педрильо есть (имеется в виду персонаж пьесы "Безумный день, или Женитьба Фигаро". – Прим. ред.), и это никого не смущало веками… Эх, футболисты", – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Комментатор Дмитрий Шнякин задался вопросом, как пришлось бы называть знаменитого бразильского футболиста Кака, если бы он в молодости переехал играть в Россию. "Педриньо – абсолютно нормальное имя. Если бы не это вью, я бы и в жизни не вспомнил, что кто-то там где-то за гаражом геев педриньями называет", – признался он.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 с представителями спортивной медиаиндустрии не согласился. По его мнению, у "Локомотива" есть все основания поступать подобным образом. "Поскольку клубы, кроме всего прочего, являются еще и коммерческими организациями, то это часто встречается. Когда приличные названия для одной страны являются неприемлемыми для другой. Поэтому одни и те же товары и марки в разных странах называются по-разному", – сказал депутат.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Думаю, там есть некие корпоративные правила, которые, видимо, диктуют некоторые условия, что прозвища и всякие разные дискредитирующие имена не надо использовать. Не могу сказать, что знаю много фанатов "Локомотива", но они есть, это достойный клуб. Поэтому не надо, чтобы у них был Педриньо. Пусть в России он называет себя как-то по-другому.

Милонов предполагает, что многие люди спокойно воспримут решение руководства "Локомотива". "Может, Губерниеву предложить самому себя называть Педриньо? В знак солидарности, например. Поменять имя на время: Губерниев Педриньо. Можем так его называть, если хочет, чтобы он тем самым поддержал этого игрока", – предложил депутат.

Пример футболиста Кака Милонов в данном контексте считает неуместным. "Он нормально воспринимался, мог быть негатив только на уровне детского сада. Ну Кака и Кака, здесь нет оскорбительного контекста", – заключил парламентарий.

Подписчики телеграм-канала Москвы 24 тоже поделились своим мнением, ассоциируется ли у них прозвище Педринью с представителями нетрадиционной ориентации. По результатам опроса, 61% респондентов назвали имя нормальным и посчитали ситуацию бредом. За то, что Педриньо все же вызывает определенные ассоциации, высказались 39% респондентов.

