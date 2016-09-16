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16 сентября 2016, 16:55

ЧП

СК проводит проверку по факту смерти сотрудника метро

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти сотрудника метрополитена, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело 38-летнего мужчины обнаружили в комнате приема пищи станции "Нахимовский проспект" утром 15 сентября. Уточняется, что при первичном осмотре следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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