Знакомые погибшего в Подмосковье 19-летнего студента рассказали о его жизни до трагедии

По сообщениям СМИ, 14 сентября в квартире одной из квартир подмосковного поселка Власиха нашли тело 19-летнего студента одинцовского филиала Международного юридического института. В смартфоне парня нашли сообщение: "Ты и 99 игроков, выживет только один". Друзья и знакомые погибшего рассказали Москве 24 о его жизни и обстоятельствах, которые могли привести к трагедии.

По данным СМИ, предсмертной записки рядом с погибшим не было, только всплывающее окно в его смартфоне с сообщением: "Ты и 99 игроков, выживет только один". Сообщается, что полицейские изъяли из комнаты компьютер, телефон, флешки и тетрадь. Предположительно, погибшим стал первокурсник Андрей (имя изменено), детали произошедшего выясняются. Москва 24 направила запрос в Следственный комитет Московской области с просьбой об официальном комментарии.

"Нормальный парень, ни с кем не конфликтовал"

Бывший одноклассник погибшего рассказал Москве 24, что учился с ним до 9-го класса. "В школе он был довольно замкнут и не имел явных увлечений, разве что программирование. Друзья у него были, но всего несколько, и в основном это заключалось в общении в школе или через компьютер, гулял он крайне редко", – сообщил парень. То, что Андрея действительно больше нет в живых, бывший одноклассник подтвердил.

После окончания 9-го класса Андрей поступил в колледж и, по словам однокурсника, обучался по специальности "право и организация социального обеспечения". Друзья по колледжу считают, что он не был застенчивым и замкнутым.





Александр одногруппник Андрея по колледжу Нормальный парень был, спокойный, не конфликтовал ни с кем. Вроде не сильно общительный, но и замкнутым назвать его нельзя.

"Конкретно на учебе он общался в группе со мной и еще с одним парнем. Может быть, еще с кем-то, помимо нас, но мне про это ничего не известно. Про его жизнь вне колледжа я вообще ничего не знаю. Он увлекался компьютером, был фанатом аниме, по его странице это видно", – сообщил Александр в разговоре с Москвой 24.

Увлечение аниме из-за отсутствия личной жизни

Действительно, на предположительной странице Андрея в соцсети "ВКонтакте" все 109 фотографий – изображения в стиле аниме, в основном девушки. Его увлечение аниме подтвердил и онлайн-друг Павел.

Павел рассказал Москве 24, что познакомился с Андреем в мае 2016 года по интернету. "Он увлекался японской культурой – спору нет, но, с его слов, ему очень хотелось уехать из страны, от чего он и пытался учить японский язык, насколько это было возможно", – поделился Павел.





Павел друг Андрея по интернету Из его последних заявлений: "Если я не смогу уехать из страны – меня здесь ничего не держит".

Павел отметил, что в последнее время Андрей несколько изменился. "Он в последние месяцы был, как бы сказать, слабее морально. Хотя, казалось бы, из обеспеченной семьи, да и проблем в отношении него как сына с родителями не было", – добавил Павел.





Павел друг Андрея по интернету Я могу сказать, что он разочаровался во всем: в стране, в окружающем обществе, а в последнюю и главную очередь он разочаровался в себе.

По мнению Павла, негативно могло сказаться отсутствие любви в жизни Андрея. "Сильно повлияло отсутствие личной жизни, что впоследствии породило замкнутость и одиночество, которое компенсировалось просмотром японской анимации, чтением азиатских (детских и взрослых) книг-комиксов", – рассказал Павел.

Очередной "Синий кит"?

Фото: соцсети

В СМИ предположили, что погибший принимал участие в игре, похожей на "Синего кита". Об этой виртуальной игре заговорили в России в 2016 году, якобы в нее играют дети и подростки, финальной целью является совершение самоубийства. Факт существования такой игры до сих пор не подтвержден.

Интернет-друг погибшего Павел не верит в то, что произошедшее имеет какое-то отношение к онлайн-играм или сообществам. "Я точно могу сказать, что с играми это происшествие не связано, ибо он не был агрессивным человеком, что до увлечений, что после. На счет сообществ – этого никто не мог знать, кроме него, на то они и закрытые сообщества", – заключил Павел.





Павел друг Андрея по интернету То странное СМС, которое было обнаружено в его телефоне, – в это я не могу поверить. Причем они (СМИ. – Прим. ред.) не указали, в какое время было отправлено это сообщение.

Бывший одноклассник погибшего считает, что это СМС – просто случайное стечение обстоятельств, реклама, пришедшая в этот день на телефон Андрея. "Мне кажется, что это раздутая из-за "Синего кита" паника. Такие рекламные сообщения часто приходят тем, кто играет в Battle Royal – тип компьютерных игр, в котором участвуют до 100 игроков, и под конец игры побеждает лишь один игрок. Возможно, что это простое стечение обстоятельств и ему пришло такое рекламное уведомление", – считает бывший одноклассник Андрея.