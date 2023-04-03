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14:05

Происшествия

Продолжение следует? Дойдет ли землетрясение с Камчатки до других регионов РФ

Землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло на Камчатке. Многие здания повреждены, несколько микрорайонов остались без электроэнергии, а ученые фиксируют афтершоки. Разбираемся, как регион справляется с последствиями явления и могут ли повторные толчки дойти до других областей.

"Качалось в доме все"

Фото: depositphotos/raagoon@gmail.com

Землетрясение в 6,9 балла произошло 3 апреля в 15:06 по местному времени в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился в Авачинском заливе Тихого океана. Руководитель камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров подчеркнул, что это "заметное" для региона явление.

В Сети стали распространяться видео с последствиями стихии: на кадрах видно, что в магазинах товары попадали с полок, в некоторых зданиях обрушилась штукатурка, на стенах появились трещины.

Одна из жительниц региона Екатерина рассказала, что во время толчков люди выбегали из своих домов.

"Качалось в доме все, что не прикручено, люстра качалась, дверцы шкафа-купе разъезжались, вода в миске кошачьей расплескалась на пол. Но, слава богу, ничего не разбилось и не упало. Мы встали в квартире в безопасное место и ждали, пока все успокоится", – добавила она.

Губернатор региона Владимир Солодов уточнил, что сильно разрушенных построек и пострадавших людей нет.

Серьезных разрушений ни в Петропавловске-Камчатском, ни в Вилючинске, ни в Елизовском районе не зафиксировано. Если случаи, когда на домах появлялись трещины, то сейчас каждый такой случай зафиксирован и по ним будет детальная проработка специалистами на предмет возможных скрытых дефектов.
Владимир Солодов
губернатор Камчатского края

Он добавил, что позднее в регионе произошло несколько афтершоков, но все они имеют угасающий характер.

Позже стало известно, что землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в Иркутской области, в акватории озера Байкал. В этот же день явление в 6,3 балла было зафиксировано в Сахалинской области, в 287 километрах северо-восточнее города Северо-Курильска.

Цунами исключается

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Афтершоки от землетрясения на Камчатке вряд ли дойдут до других регионов, рассказал Москве 24 научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец.

Это землетрясение ожидалось, там последнее время была повышенная сейсмическая активность. Афтершоки, как правило, происходят в том же месте или его окрестностях. Так что в этом случае никакие другие области затронуты не будут, слишком удаленный регион.
Сергей Пулинец
научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

По словам сейсмолога, толчки, которые произошли на Байкале и Курилах, не связаны с произошедшим на Камчатке.

"Иногда одно землетрясение действительно становится триггером для другого, но в этом случае, думаю, явления не взаимосвязаны. Все это сейсмически активные регионы, в которых регулярно происходит подобное", – пояснил Пулинец.

Ученый также отметил, что, несмотря на силу явления на Камчатке, риска цунами нет.

"Сильные волны возникают, если толчки превышают семь баллов, дно имеет определенный рельеф и пологий подъем к берегу, а эпицентр землетрясения формируется в океане. Если три условия сходятся, есть риск цунами. В этом случае его нет", – уточнил эксперт.

Кроме того, в ближайшее время на Камчатке возможны еще несколько афтершоков, но они будут меньшей магнитудой, заключил ученый.

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