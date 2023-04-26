Эксперт рассказал, почему в Москве появилось много ос

Жители Москвы в соцсетях и общедомовых чатах жалуются на нашествие ос. Они отмечают, что насекомые якобы залетают в дома и квартиры "стаями". Такое соседство не радует москвичей. Разбираемся, откуда в городе берутся эти насекомые и как с ними бороться.



"Напоминают шершней"

Алиса (имя изменено по просьбе собеседницы. – Прим. ред.) живет в доме на улице Академика Павлова. По словам девушки, последние две недели ее и соседей беспокоят осы, которые непонятным образом залетают в квартиры. "Самое странное, что они попадают в квартиры даже при наличии сеток. Отсюда предположение, что у них гнезда внутри домов и они каким-то образом перемещаются внутри и попадают в квартиры", – пояснила Алиса в беседе с Москвой 24.





Алиса жительница Москвы Соседи по дому обнаруживали в квартирах более трех насекомых одновременно – как на нижних, так и на верхних этажах. Визуально они даже больше напоминают шершней: уж слишком большой размер. У нас между сеткой и окном обнаружилась оса.

Девушка добавила, что в прошлом году соседи находили осиные гнезда возле домов. Пока жильцы справляются собственными силами, отлавливая насекомых.

Проживающие рядом с Мещерским парком горожане также заметили возросшую активность ос. Ольга рассказала Москве 24, что на улице появилось много насекомых. "В дом не залетают, потому что москитные сетки стоят. Один раз недавно, когда мыли окна, залетела оса, но мы ее тут же поймали. На районе много – тут лес рядом, оттуда летят", – пояснила девушка.

Екатерина живет в ТиНАО, недалеко от леса. В последнее время, по словам москвички, она нередко сталкивается с осами. Недавно девушка завела кота и теперь переживает за питомца, который обожает ловить мух. "А если оса? Я живу около леса и там всякого хватает. Боюсь, что так он неудачно поймает осу", – поделилась с Москвой 24 Екатерина.



Сезонный сбой

Осы, которые сейчас могут залетать в квартиры жителей столицы, – это не новые особи, а те, что проснулись после спячки. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Из-за того, что резко наступила теплая погода, к активности вернулось одновременно много ос, поэтому мы наблюдаем их резкое увеличение. Если бы весна была плавной, то такого эффекта не наблюдалось бы", – объяснил эксперт.





Вадим Марьинский биолог Если жильцы заметили, что в доме или на балконе появилось осиное гнездо, лучше его удалить. Это можно сделать самим или вызвать специалистов. Если же осы просто прилетают, то важно следить за тем, чтобы им нечем было полакомиться. Привлечь ос может любая еда.

Специалист также объяснил, почему осы могут селиться в домах. "Им просто нужны укрытия, в которых можно строить свои гнезда, какие-то щели, в которых удастся зимовать. Если они такое место находят в доме, они там и обустраиваются", – говорит Марьинский.

По словам биолога, в ряде случаев столкновение с осами представляет опасность для здоровья человека. В частности, у некоторых людей может развиться серьезная аллергическая реакция на укус. При этом эксперт обратил внимание, что осы не нападают без причины. Как правило, они проявляют агрессию, защищая свое гнездо. Кроме того, насекомые могут отреагировать на резкие движения, заключил Марьинский.

