Нутрициолог Мирошник назвал неожиданные продукты для лучшего усвоения железа

Предотвратить железодефицит и улучшить самочувствие помогут определенные продукты. О них рассказал нутрициолог Александр Мирошник в программе "Доктор 24".
Железо в продуктах
Железодефицитная анемия появляется из-за недостатка гемоглобина – белка в эритроцитах, который переносит кислород по организму. Часто причиной нехватки становится несбалансированный рацион, рассказал Александр Мирошник.
Врач советует разнообразить питание красным мясом, особенно говядиной: например, в ее печени содержится 38% суточной нормы вещества, и оно хорошо усваивается. Однако не стоит переедать пищу животного происхождения: достаточно съедать 150–200 граммов мяса в день, добавил врач.
Витамины для усвоения
Улучшить усвоение железа помогут продукты с витамином С. Он блокирует фитиновую кислоту – соединение, из-за которого ухудшается переваривание элемента. Врач рекомендует дополнить рацион смородиной, цитрусовыми и болгарским красным перцем.
Медь тоже повышает усвояемость железа – ее много в грецких орехах. Их рекомендовано съедать по одной штуке после мясных блюд.
Однако некоторые продукты препятствуют усвоению элемента. Например, крепкий черный чай содержит танины, которые "связывают" железо и ухудшают его переваривание. Поэтому употреблять напиток можно только за час до еды или через два–три часа после, заключил Мирошник.