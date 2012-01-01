Нутрициолог Мирошник назвал неожиданные продукты для лучшего усвоения железа

Предотвратить железодефицит и улучшить самочувствие помогут определенные продукты. О них рассказал нутрициолог Александр Мирошник в программе "Доктор 24".

Железо в продуктах

Железодефицитная анемия появляется из-за недостатка гемоглобина – белка в эритроцитах, который переносит кислород по организму. Часто причиной нехватки становится несбалансированный рацион, рассказал Александр Мирошник.

Врач советует разнообразить питание красным мясом, особенно говядиной: например, в ее печени содержится 38% суточной нормы вещества, и оно хорошо усваивается. Однако не стоит переедать пищу животного происхождения: достаточно съедать 150–200 граммов мяса в день, добавил врач.

Витамины для усвоения

Улучшить усвоение железа помогут продукты с витамином С. Он блокирует фитиновую кислоту – соединение, из-за которого ухудшается переваривание элемента. Врач рекомендует дополнить рацион смородиной, цитрусовыми и болгарским красным перцем.





Александр Мирошник нутрициолог Также стоит обратить внимание на продукты, богатые витамином А, такие как морковь и тыква. Кроме того, нужно включить в рацион растительный белок. Как показывают исследования, без него у людей начинается железодефицитная анемия. Поэтому необходимо употреблять бобовые: фасоль, маш и нут.

Медь тоже повышает усвояемость железа – ее много в грецких орехах. Их рекомендовано съедать по одной штуке после мясных блюд.

Однако некоторые продукты препятствуют усвоению элемента. Например, крепкий черный чай содержит танины, которые "связывают" железо и ухудшают его переваривание. Поэтому употреблять напиток можно только за час до еды или через два–три часа после, заключил Мирошник.