Юрист Георгиева рассказала, в каких случаях могут вычесть деньги из пенсии

Для многих россиян пенсия – единственный источник дохода. Но, несмотря на это, в ряде случаев судебные приставы имеют право удержать часть денег. Москва 24 выяснила, в каких ситуациях производятся взыскания, какую сумму могут вычесть и как сохранить свой прожиточный минимум.

Списать нельзя оставить

По закону судебные приставы вправе удерживать до 50% пенсии при просрочке оплаты коммунальных платежей, налогов или штрафов. А, например, при взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью – до 70%, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист Закон не освобождает пенсионера от возложенных на него обязательств материального характера. Если у человека есть обязанности по содержанию детей, он должен выплачивать алименты. Точно так же с кредитами и другими взысканиями.

При этом важно знать, что приставы не могут взыскивать с пенсионеров социальные выплаты. Например, нельзя удержать с должника компенсацию за лекарства, субсидии, пособия, маткапитал и так далее. К слову, неприкосновенна для взысканий и пенсия по потере кормильца.

Однако, чтобы со счета не списали больше положенного, нужно доказать факт наличия таких пособий.

"Если в отношении пенсионера возбуждено исполнительное производство, судебный пристав может не знать о существовании выплат. В этом случае нужно взять справку о получении такой-то помощи, указать номер расчетного счета, на который приходят деньги, и прописать название выплаты. Эти документы необходимо передать судебному приставу", – объяснила специалист.

Чтобы ведомства понимали, за что человеку пришли деньги, все социальные выплаты обозначили специальными кодами. Таким образом, банки и приставы обязаны проверять источник поступлений, прежде чем взыскивать долги, добавила юрист.

Неприкосновенный минимум

Пенсионеры вправе обратиться в Федеральную службу судебных приставов и попросить уменьшить сумму удержания, отметила Алла Георгиева. В таком случае человеку могут оставить сумму, равную прожиточному минимуму – в разных регионах он свой. Однако специалист предупредила: долг будет накапливаться, и взыскание могут обратить уже на имущество пенсионера.





Алла Георгиева юрист Чтобы оставили прожиточный минимум, нужно написать соответствующее заявление. Автоматически это не делается. Условно, если пенсия у человека 25 тысяч рублей, а он просит оставить прожиточный минимум в 20, то будут удерживаться пять тысяч.

Подать такое заявление можно на портале госуслуг, лично в отделении службы судебных приставов или в офисе банка, в котором открыт счет. Должник также обязан приложить документ, подтверждающий наличие и источник ежемесячного дохода.

Этой же опцией могут воспользоваться и работающие пенсионеры, подчеркнула Георгиева.

"Но поскольку у такого должника есть дополнительный доход, считается, что он способен платить по обязательствам. В этом случае судебные приставы вправе отказать в требовании", – заметила юрист.

Также прожиточный минимум не сохраняется за теми, с кого взыскиваются алименты, возмещение вреда здоровью или ущерб от преступлений, добавила она.

Удержали больше: что делать?

Приставы в ряде случаев забирают с пенсии больше положенного. В такой ситуации гражданин может подать жалобу старшему приставу, в прокуратуру или суд с требованием вернуть деньги, обратила внимание Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист Здесь мы говорим о нарушении прав человека. Кроме того, при разбирательствах пенсионер мог понести дополнительные убытки – например, оплатить юриста. Да и просто испытать стресс. В таком случае могут не только вернуть удержанные деньги, но и компенсировать расходы и моральный ущерб.

К жалобе можно приложить решение суда, где отражены сведения о размере задолженности, и выписку, которая подтвердит фактически списанную сумму. Также в заявлении нужно указать номер счета, на который поступят средства, заключила эксперт.

