Не 18 им еще: что грозит за накладки на паспорт с фальшивой датой рождения

В СМИ распространяется информация, что подростки начали использовать накладки на паспорт с фальшивой датой рождения. За счет этого несовершеннолетние якобы могут купить алкоголь, сигареты, пройти в клубы и бары. Разбираемся, какое наказание грозит за такую уловку всем участникам схемы.



Предъявите сувенир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый "тренд" появился недавно: накладку на паспорт можно легко приобрести в интернете, и курьер сам привезет ее покупателю.

Как выяснил телеграм-канал Shot, на фальшивке есть серия, номер, фотография владельца, штамп и даже имитация голограммы. Только на обратной, незаметной для кассира стороне есть пометка "сувенирный экземпляр". Определить на глаз, что это подделка, удается далеко не всем продавцам.

Журналисты провели эксперимент: заказали для несовершеннолетней девушки такую страницу. Прикрепив ее к своему паспорту, она попыталась приобрести алкоголь в магазинах. Во всех точках напиток продавали без проблем, и только в одном месте кассир заметила, что документ – фальшивка (эксперимент заканчивался на моменте оплаты товара, фактически покупки не совершались).



Поблажек не будет

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Использование паспорта с фальшивой страницей, а также распространение таких накладок можно расценивать как нарушение и Административного, и Уголовного кодекса РФ. Об этом Москве 24 рассказал юрист Владислав Фролов.

"Думаю, что здесь должна применяться именно уголовная статья "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", так как фальшивый документ используется для предоставления определенных прав. В данном случае – права покупать алкоголь", – объяснил он. При этом ответственность по статье наступает с 16 лет, подчеркнул эксперт.

Наказание понесут и те, кто покупает такие страницы, и те, кто их распространяет. За приобретение и использование поддельного документа грозит ограничение или лишение свободы, принудительные работы на срок до одного года или штраф от 80 тысяч.





Владислав Фролов юрист Если подростку меньше 16, то он отделается профилактической беседой, родителей обяжут выплатить штраф. А лицам старше 16 лет уже будет вынесен приговор по уголовному делу и также, скорее всего, придется оплатить штраф.

Для распространителей поблажек не будет – не спасет даже пометка "сувенирный экземпляр" на обороте, подчеркнул юрист.

"Если бы эта накладка не меняла возраст человека, с ее помощью не происходил бы обман, то это можно было бы считать сувенирной продукцией. Но если она обладает всеми признаками подлинного документа, имеет голограммы, то это уже распространение подложных документов", – пояснил Фролов.

Подделка и сбыт таких бумаг наказываются ограничением свободы, принудительными работами либо лишением свободы на срок до трех лет, сказал эксперт.

В свою очередь, кассиры магазинов, которые продали алкоголь несовершеннолетнему с таким паспортом, вряд ли понесут ответственность, добавил юрист Петр Арешев.

Петр Арешев юрист В обязанности продавца не входит экспертиза по оценке подлинности документа. Так что если паспорт не имеет никаких очевидных признаков подделки, то кассир ответственности не несет.

При этом, если на фальшивке крупными буквами написано "сувенирная продукция", и сотрудник магазина этого не заметил или проигнорировал, то тогда наступает административная ответственность для продавца или точки, заключил эксперт.