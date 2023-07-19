Демограф рассказал, как бороться с "порочной практикой" россиянок откладывать деторождение

Стремление женщин отложить деторождение в пользу образования и карьеры является "порочной практикой". Такое мнение высказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, ситуацию необходимо менять и уже со школьной скамьи объяснять важность материнства. Разбираемся, что поможет решить проблему с откладыванием рождения детей.



Карьера вместо семьи

В обществе сформировалась "порочная практика", когда женщины откладывают деторождение на потом в угоду образованию и карьере. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Я к женщинам отношусь с большой любовью и уважением <…> Всегда женщина находится в состоянии выбора. Стать матерью – это ответственное решение. Поэтому нужно объяснять, и не только с момента, когда она обнаружила у себя беременность. Объяснять нужно фактически уже со школьной скамьи", – сказал министр.





Михаил Мурашко министр здравоохранения РФ Сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением. Что в результате получается? Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания.

Также, по словам Мурашко, уменьшается время для рождения третьего и четвертого детей, и эту ситуацию необходимо менять. Посыл должен быть иным, полагает министр. Чем раньше женщина родит, тем будет лучше не только для ее здоровья, но и для карьеры, подчеркнул он.

Вместе с тем Мурашко заявил, что в последние годы по стране снизилось число абортов в разы. Однако этот показатель можно сократить еще сильнее, указал он.



Не рисковать здоровьем

Россиянки действительно все чаще откладывают материнство и рожают первого ребенка в 28 лет. Об этом Москве 24 рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"Возраст рождения первого ребенка в России сейчас – 28 лет и отодвигается все дальше. Как решить это – один самых сложных вопросов, ответ на который не могут найти почти ни в одной стране мира. Везде растет возраст рождения первого ребенка", – подчеркнула депутат.





Татьяна Буцкая первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Лучший возраст для рождения первого ребенка – от 22 до 25 лет. С точки зрения генетических заболеваний есть рубеж в 35 лет. У женщины должно быть стремление к этому возрасту уже реализоваться как мать. Потом можно строить карьеру.

В то же время, когда рожаешь первого ребенка в 35 лет, шансов стать многодетной матерью немного, рассуждает Буцкая. "Конечно, рожают и в 40, и в 45 лет – так было всегда, но есть риски генетических заболеваний", – предупредила она.

По словам парламентария, профильный комитет Госдумы за то, чтобы поддерживать молодые семьи. Пары должны понимать, что вступление в брак и рождение ребенка "не только физиологично, но и выгодно", отметила депутат. В частности, государство поддерживает женщин при помощи единого пособия на детей, маткапитала и других выплат. Кроме того, мамы в декрете имеют право на дополнительное бесплатное профессиональное образование.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью с Москвой 24 согласился, что проблема низкой рождаемости является всемирной. По мнению эксперта, Россия должна найти собственное ее решение. В частности, чтобы стимулировать россиянок рожать, "нужен мощнейший проект", благодаря которому произойдет "коренное изменение общего представления современных людей о роли семьи", рассуждает демограф.

"Это должен быть комплексный, мощный проект. Это впервые во всемирной истории, когда человечество отказывается рожать. Никаких простых решений, рецептов каких-то просто нет в природе", – подчеркнул Крупнов.

По словам специалиста, необходимо восстановить институт семьи.



Соболева Илона, Медведева Светлана