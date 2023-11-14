Эксперты оценили законопроект, ужесточающий правила посуточной аренды квартир в РФ

Законопроект, который разрешит владельцам квартир сдавать их посуточно, только если это не мешает соседям, был принят Госдумой в первом чтении. Ко второму депутаты планируют внести в документ ряд поправок. Среди них, например, обсуждается требование к арендодателю получать одобрение на свою деятельность от большинства жильцов дома. Рассказываем подробности.



Что изменится?

Госдума 8 ноября в первом чтении приняла законопроект, регулирующий посуточную сдачу квартир в аренду в жилых домах. Документ был подготовлен правительством РФ после того, как Конституционный суд запретил приравнивать такую деятельность к гостиничному бизнесу по формальным признакам. В частности, предлагается внести изменение в Жилищный кодекс и разрешить хозяину жилплощади сдавать ее на основании договора найма, безвозмездного пользования или в случае с юрлицами договора аренды.





из пояснительной записки к законопроекту При условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Ко второму чтению в проект закона планируют внести ряд поправок. Об этом Москве 24 рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "На краткосрочную аренду квартир поступало много жалоб от жителей, к ней очень много претензий, в том числе и по линии правоохранительных органов. Если гостиницы и хостелы сегодня уже работают в правовом поле, то посуточная аренда остается пока в серой зоне. Будем это исправлять", – пояснил он.

По словам депутата, изначально в законопроекте не объяснялось, как будут защищаться права соседей арендодателя, а также не хватало норм по привлечению нарушителей к ответственности.





Владимир Кошелев первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Мы в первом чтении поддержали этот законопроект, но ко второму будем серьезно дорабатывать. Будем рекомендовать добавить поправку о том, чтобы решение, можно ли сдавать посуточно квартиру, принимали 75% собственников, проживающих в одном подъезде.

Помимо этого, планируется прописать административную ответственность владельца жилплощади за беспорядки, устроенные его квартирантами.

"Даже если такой договор заключается всего на сутки. Проще говоря, за шум, беспорядки, повреждения общего имущества и тому подобные безобразия в равной мере будут нести ответственность не только набедокурившие "посуточные жильцы", но и непосредственно сам собственник такого помещения", – подчеркнул Кошелев.



Остаются лазейки?

Законопроект, устанавливающий правила посуточной сдачи квартир в аренду, поднимает правильную проблему. Об этом Москве 24 рассказала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.





Вера Москвина исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Мы за эту поправку, потому что, как правило, посуточно квартиры сдают в маргинальных целях. Однако работать она не будет, так как оставляет лазейку. Ее, к сожалению, легко обойти.

По мнению эксперта, недобросовестным арендодателям будет достаточно заключать договор на пять-шесть месяцев, но при этом сдавать квартиру посуточно, называя жильцов гостями постоянного квартиранта. "Очень сложно будет доказать, что аренда краткосрочная", – пояснила Москвина.

С этим мнением согласился и почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. По его словам, нововведение, скорее всего, не решит проблему теневого рынка краткосрочной аренды. "Наверняка будут реализованы какие-нибудь условно-легальные схемы для уклонения от этой нормы", – предположил специалист в беседе с Москвой 24.

При этом Самойлов считает, что законодательная база, регулирующая нормы проживания в многоквартирных домах, достаточная. Например, для борьбы с шумными или нарушающими общественный порядок соседями существует полиция, заключил он.

