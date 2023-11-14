Эксперты оценили законопроект, ужесточающий правила посуточной аренды квартир в РФ

Законопроект, который разрешит владельцам квартир сдавать их посуточно, только если это не мешает соседям, был принят Госдумой в первом чтении. Ко второму депутаты планируют внести в документ ряд поправок. Среди них, например, обсуждается требование к арендодателю получать одобрение на свою деятельность от большинства жильцов дома. Рассказываем подробности.
Что изменится?
Госдума 8 ноября в первом чтении приняла законопроект, регулирующий посуточную сдачу квартир в аренду в жилых домах. Документ был подготовлен правительством РФ после того, как Конституционный суд запретил приравнивать такую деятельность к гостиничному бизнесу по формальным признакам. В частности, предлагается внести изменение в Жилищный кодекс и разрешить хозяину жилплощади сдавать ее на основании договора найма, безвозмездного пользования или в случае с юрлицами договора аренды.
Ко второму чтению в проект закона планируют внести ряд поправок. Об этом Москве 24 рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "На краткосрочную аренду квартир поступало много жалоб от жителей, к ней очень много претензий, в том числе и по линии правоохранительных органов. Если гостиницы и хостелы сегодня уже работают в правовом поле, то посуточная аренда остается пока в серой зоне. Будем это исправлять", – пояснил он.
По словам депутата, изначально в законопроекте не объяснялось, как будут защищаться права соседей арендодателя, а также не хватало норм по привлечению нарушителей к ответственности.
Помимо этого, планируется прописать административную ответственность владельца жилплощади за беспорядки, устроенные его квартирантами.
"Даже если такой договор заключается всего на сутки. Проще говоря, за шум, беспорядки, повреждения общего имущества и тому подобные безобразия в равной мере будут нести ответственность не только набедокурившие "посуточные жильцы", но и непосредственно сам собственник такого помещения", – подчеркнул Кошелев.
Остаются лазейки?
Законопроект, устанавливающий правила посуточной сдачи квартир в аренду, поднимает правильную проблему. Об этом Москве 24 рассказала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.
По мнению эксперта, недобросовестным арендодателям будет достаточно заключать договор на пять-шесть месяцев, но при этом сдавать квартиру посуточно, называя жильцов гостями постоянного квартиранта. "Очень сложно будет доказать, что аренда краткосрочная", – пояснила Москвина.
С этим мнением согласился и почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. По его словам, нововведение, скорее всего, не решит проблему теневого рынка краткосрочной аренды. "Наверняка будут реализованы какие-нибудь условно-легальные схемы для уклонения от этой нормы", – предположил специалист в беседе с Москвой 24.
При этом Самойлов считает, что законодательная база, регулирующая нормы проживания в многоквартирных домах, достаточная. Например, для борьбы с шумными или нарушающими общественный порядок соседями существует полиция, заключил он.
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