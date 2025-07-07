Главные традиции и приметы праздника Ивана Купалы

Традиционно 7 июля в России отмечается день Ивана Купалы – праздник, который символизирует расцвет сил природы и очищение. Испокон веков его отмечали с размахом: купались в озерах, прыгали через костры. Какие обычаи и традиции связаны с этим праздником – в материале Москвы 24.

История

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

День Ивана Купалы – один из самых известных народных праздников. Он вошел в культуру со времен язычества и испокон веков славится яркими и веселыми гуляньями. Предки отмечали его в день летнего солнцестояния, но в те времена достоверно предсказать дату было невозможно, и потому они выбрали конкретный день – 24 июня по старому стилю. Сейчас же этот праздник отмечается 7 июля.

По одной из версий, день Ивана Купалы назван в честь Купало – божества летнего солнцестояния и плодородия, всегда считался символом природного расцвета и очищения. Он является олицетворением сил, связанных с водой, огнем и небесным светилом, поэтому вторым названием праздника является Ярилин день (Ярило – языческий бог солнца и всего живого на земле).

Другая версия названия отрицает связь с божествами: не исключено, что праздник назван в честь купания и не несет в себе подтекста.

Главные приметы, традиции и ритуалы

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Как и в любой народный праздник, в этот день существовали поверья и запреты, нарушить которые равнялось навлечь беду.

Например, брать в долг в день Ивана Купалы боялись, потому что якобы так можно было лишиться достатка на весь год. Чтобы не обделить усопших, в этот день отказывались и от поедания ягод: считалось, что так можно оставить голодными души умерших родственников.

Найденные вещи тоже старались обходить стороной – верили, что это попытки злых сил искусить человека, и потому забирать их нельзя. Подарки тоже принимать было не принято, поскольку они могли быть заговорены и потому опасны.

С этим днем связаны и погодные приметы. Например, если услышать кукушку, то осень будет холодной. А вот стрекотание сверчка сулило мягкую зиму и хорошие новости.

Помимо этого, в день Ивана Купалы отправлялись собирать травы. Предки верили, что те обладали магическими свойствами. Из них изготавливали обереги и плели венки, которые позже девушки использовали для гаданий. Одним из самых популярных способов считалось опускание их в воду: чье изделие уплывет дальше, та и будет самой счастливой.

А еще в эту ночь надеялись отыскать волшебный цветок папоротника: по преданию, он мог исполнить все желания хозяина.