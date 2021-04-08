В Депздраве объяснили, почему после вакцинации нельзя отказываться от мер безопасности

Предотвратить распространение коронавирусной инфекции и положить конец пандемии поможет только вакцинация, уверены эксперты. Однако не все спешат делать прививки, поскольку боятся побочных эффектов, а кто-то и вовсе напуган тем, что таким образом заразится COVID-19. Эти и другие мифы в интервью Москве 24 развеяла врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом столичного департамента здравоохранения Елена Белова.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сейчас плохое время для вакцинации: переменчивая погода, ветер, поэтому лучше подождать лета

Нет плохого или хорошего времени для вакцинации. Мы находимся сейчас внутри пандемии, и единственным средством для того, чтобы не заболеть тяжело и не попасть на ИВЛ, является вакцинация. Прививаться надо всем, а особенно людям пожилого возраста, которые длительное время провели на самоизоляции и сейчас активно ходят в магазины, пользуются общественным транспортом, собираются в санатории и пансионаты. Промедление может быть опасно, пока человек собирается, он может заразиться.

Существуют специальные вакцины для пожилых людей, поэтому лучше подождать именно ее

Не существует специальных препаратов для пожилых или молодых людей. Есть вакцины, которыми могут прививаться люди, не находящиеся в этот момент в острой стадии какой-либо болезни – как инфекционной, так и неинфекционной.



То есть люди, у которых есть сопутствующая хроническая патология вне обострения, могут сделать прививку.



Если у вас остаются сомнения, можно ли вакцинироваться конкретно в вашем случае, обратитесь к лечащему врачу за консультацией.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожилым людям нельзя прививаться

Пожилым людям вакцинироваться важнее всего, поскольку они переносят коронавирус тяжелее других. У пожилых людей чаще встречаются сопутствующие болезни, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни бронхолегочной системы. Соответственно, вероятность тяжелого течения заболевания гораздо выше, чем у других.

К тому же на данный момент нет достоверных данных о том, что пожилые люди тяжелее переносят вакцинацию или имеют серьезные побочные эффекты. Все побочные реакции, возможные на введение какого-либо препарата, описаны в инструкции к применению.

От прививки можно заболеть коронавирусом

Вакцина не содержит живого вируса, поэтому не может привести к заболеванию, но иммунитет не вырабатывается молниеносно. Для формирования защитных антител требуется время, и на этом этапе вполне можно заразиться инфекцией от другого человека.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После вакцинации можно забыть о масках и безопасном расстоянии

Иммунитет начинает формироваться после ввода первого компонента, но формируется не сразу, а через некоторое время. И в это время необходимо особенно внимательно соблюдать меры профилактики.



При этом важно понимать, что никакая вакцина не защищает на 100% от заболевания, но вот от тяжелых осложнений – может. Но и заболеть без осложнений нежелательно.



Поэтому соблюдать меры безопасности – носить маски, перчатки, находиться на безопасном расстоянии друг от друга, тщательно мыть и обрабатывать руки – все-таки нужно.