Вирусолог развеял миф о барсучьем жире как лекарстве от COVID-19

В Омской области зафиксировали истребление барсуков браконьерами. Все потому, что в интернете распространились слухи о якобы полезных для профилактики и лечения COVID-19 свойствах жира этих животных. Разбираемся, какой ущерб мог быть нанесен экологии региона и почему медики говорят о серьезной опасности таких народных "лекарств".

Убивали спящих

Тревогу забили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области. В ведомстве рассказали, что 15 ноября были задержаны 4 человека. Они незаконно добыли 9 барсуков в Называевском районе Омской области.

"На месте незаконной охоты у правонарушителей обнаружены огнестрельное оружие, лопаты, топор, гильзы, патронташ. В момент задержания злоумышленники уже выкопали 18 колодцев (шурфов) и продолжали разрушать зимовальное убежище животных", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Никаких шансов выжить у барсуков не было: животные сейчас находятся в зимней спячке. Их ловили при помощи собак и забивали на месте. В отношении задержанных уже возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота".

В ведомстве назвали ситуацию "беспрецедентным случаем браконьерства". Добычу граждане проводили без необходимых документов и после завершения сезона охоты. В Омской области ходить на барсука можно с 15 августа по 31 октября.





пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Омской области Нанесенный ущерб предварительно оценивается в 960 тысяч рублей. Вместе с тем размер экологического ущерба, нанесенного данным правонарушением, может быть гораздо больше, поскольку установлено, что из девяти незаконно добытых барсуков четыре – самки, которые весной следующего года могли бы принести потомство. Кроме этого, помимо прямого изъятия барсуков из среды обитания, в результате раскопки разрушена зимовальная выводковая нора.

Интерес браконьеров к барсукам мог быть спровоцирован циркулирующими в интернете слухами о якобы целебных свойствах барсучьего жира в борьбе с коронавирусом. По данным СМИ, некоторые продавцы просят за килограмм продукта до 6 тысяч рублей.

Любопытно, что до ситуации с COVID-19 охотники не выбирали разрешенный лимит на добычу барсука. В области даже собирались его увеличить. Тем более что с 2017 по 2019 год популяция барсуков, по данным регионального министерства природы, увеличилась с 774 до 9 122 особей.



Не сходите с ума!

С учетом той пользы, которую барсуки приносят природе, эти животные должны находиться под особой охраной, заявил в разговоре с Москвой 24 доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Николай Марфенин.

"Барсуки – это всеядные животные. Они могут питаться и лягушками, и улитками, и дождевыми червями, и мышевидными грызунами, и корешками. Барсуки в силу своей всеядности позволяют регулировать пик численности других животных. Допустим, если где-то произошел пик численности мышей, они автоматически будут его уменьшать. А если мышей нет, они начнут питаться иначе", – объясняет специалист.





Николай Марфенин профессор биологического факультета МГУ В результате уничтожения барсуков могут наступить пики численности животных, способных нанести вред природе. Например, мышей, которые могут уничтожить урожай. Чтобы этого не происходило, в природе нужен естественный регулятор численности, одним из которых являются барсуки.

Барсуки постоянно находятся под пристальным вниманием так называемой народной медицины, отметил ученый. Поэтому регулярно появляются сведения об их незаконной добыче. Примерно та же ситуация и с другими животными, которым приписывают якобы целебные свойства.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что защита от COVID-19 с помощью барсучьего жира – миф.





Алексей Аграновский вирусолог Я хочу обратиться к читателям: не верьте в это средство. Барсучий жир никак не поможет от коронавируса. Ведите себя разумно, и беда вас минует.

К сожалению, объяснить людям, что "народная медицина" беспомощна в борьбе с недугами, в том числе с COVID-19, крайне сложно, говорит вирусолог.

"Наше общество становится все более информационным, более насыщенным, но уровень дикости никуда не делся, он остается константой в человеческой истории", – говорит Аграновский.

Специалист еще раз напомнил, что единственным способом профилактики коронавируса остается ношение масок и перчаток, а также соблюдение безопасного расстояния. Кроме того, в случае появления симптомов не следует заниматься самолечением: лучше сразу обратиться к врачу.