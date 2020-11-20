Вирусолог развеял миф о барсучьем жире как лекарстве от COVID-19

В Омской области зафиксировали истребление барсуков браконьерами. Все потому, что в интернете распространились слухи о якобы полезных для профилактики и лечения COVID-19 свойствах жира этих животных. Разбираемся, какой ущерб мог быть нанесен экологии региона и почему медики говорят о серьезной опасности таких народных "лекарств".
Убивали спящих
Тревогу забили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области. В ведомстве рассказали, что 15 ноября были задержаны 4 человека. Они незаконно добыли 9 барсуков в Называевском районе Омской области.
"На месте незаконной охоты у правонарушителей обнаружены огнестрельное оружие, лопаты, топор, гильзы, патронташ. В момент задержания злоумышленники уже выкопали 18 колодцев (шурфов) и продолжали разрушать зимовальное убежище животных", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Никаких шансов выжить у барсуков не было: животные сейчас находятся в зимней спячке. Их ловили при помощи собак и забивали на месте. В отношении задержанных уже возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота".
В ведомстве назвали ситуацию "беспрецедентным случаем браконьерства". Добычу граждане проводили без необходимых документов и после завершения сезона охоты. В Омской области ходить на барсука можно с 15 августа по 31 октября.
Интерес браконьеров к барсукам мог быть спровоцирован циркулирующими в интернете слухами о якобы целебных свойствах барсучьего жира в борьбе с коронавирусом. По данным СМИ, некоторые продавцы просят за килограмм продукта до 6 тысяч рублей.
Любопытно, что до ситуации с COVID-19 охотники не выбирали разрешенный лимит на добычу барсука. В области даже собирались его увеличить. Тем более что с 2017 по 2019 год популяция барсуков, по данным регионального министерства природы, увеличилась с 774 до 9 122 особей.
Не сходите с ума!
С учетом той пользы, которую барсуки приносят природе, эти животные должны находиться под особой охраной, заявил в разговоре с Москвой 24 доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Николай Марфенин.
"Барсуки – это всеядные животные. Они могут питаться и лягушками, и улитками, и дождевыми червями, и мышевидными грызунами, и корешками. Барсуки в силу своей всеядности позволяют регулировать пик численности других животных. Допустим, если где-то произошел пик численности мышей, они автоматически будут его уменьшать. А если мышей нет, они начнут питаться иначе", – объясняет специалист.
Барсуки постоянно находятся под пристальным вниманием так называемой народной медицины, отметил ученый. Поэтому регулярно появляются сведения об их незаконной добыче. Примерно та же ситуация и с другими животными, которым приписывают якобы целебные свойства.
В свою очередь, профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что защита от COVID-19 с помощью барсучьего жира – миф.
К сожалению, объяснить людям, что "народная медицина" беспомощна в борьбе с недугами, в том числе с COVID-19, крайне сложно, говорит вирусолог.
"Наше общество становится все более информационным, более насыщенным, но уровень дикости никуда не делся, он остается константой в человеческой истории", – говорит Аграновский.
Специалист еще раз напомнил, что единственным способом профилактики коронавируса остается ношение масок и перчаток, а также соблюдение безопасного расстояния. Кроме того, в случае появления симптомов не следует заниматься самолечением: лучше сразу обратиться к врачу.