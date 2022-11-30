Эксперты по кибербезопасности назвали популярные уловки мошенников перед Новым годом

Эксперты по кибербезопасности предупреждают – перед Новым годом активизируются интернет-мошенники. При помощи заманчивых скидок и розыгрышей подарков они заставляют доверчивых граждан переходить по ссылкам и оставлять персональные данные на поддельных сайтах. Рассказываем, какие уловки чаще всего используют злоумышленники.



Сетевые угрозы

В преддверии новогодних праздников в Сети появляется множество мошеннических сайтов по продаже товаров или билетов с большой скидкой. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков в компании Group-IB Евгений Егоров.





Евгений Егоров ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков в компании Group-IB Для большей убедительности злоумышленники используют таймер на сайте, который отсчитывает время до конца скидок. Также популярны опросы от имени крупных брендов, после прохождения которых вас перенаправят на фишинговый ресурс или ресурс с вредоносным программным обеспечением.

Кроме того, нельзя приобретать вещи в непроверенных телеграм-каналах. В этом случае у покупателя нет гарантии, что он получит оплаченные товары. Продавец может просто добавить его в черный список.

"Лучше делать покупки на официальных сайтах компаний. Есть множество сервисов, с помощью которых можно проверить подлинность сайта, когда ресурс был зарегистрирован. Если он появился недавно, то, скорее всего, принадлежит мошенникам. При этом подлинность телеграм-канала проверить почти невозможно", – объяснил специалист.

Также в предпраздничный период стоит опасаться входящих писем по электронной почте, в которых адресата убеждают, что он выиграл новогодний подарок. Как правильно, в тексте есть ссылка на мошеннический ресурс или файлы с вредоносным программным обеспечением, напомнил эксперт.



Обман на перспективу

Часто перед Новым годом мошенники под видом официальных компаний предлагают россиянам билеты на мероприятия с хорошей скидкой или приглашают на бесплатные события. Цель злоумышленников – не просто списать деньги с карты человека, но и собрать его персональные данные, чтобы в будущем использовать их в своих преступных схемах. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

"Сначала злоумышленники никакую мошенническую схему не включают. Они втираются в доверие пользователю, обрабатывают его, и в какой-то момент, когда человек начинает доверять, они предлагают оплатить что-то вперед, предоставить карту или персональные данные", – уточнил специалист.





Павел Мясоедов эксперт по кибербезопасности В период Нового года мошенники не только хотят снять деньги с телефона или карты, но и узнать ваше местоположение. Ведь, как правило, люди уезжают за город и во время праздников увеличивается количество краж в домах и квартирах.

"Моя рекомендация – не стоит реагировать на входящие письма с предложениями. Лучше самостоятельно выбирать продавцов, организаторов мероприятий, бронировать места в ресторанах", – говорит эксперт.

Кроме того, не стоит разглашать в социальных сетях свое местоположение. Выкладывать фотографии с празднования Нового года лучше тогда, когда вы вернетесь домой, заключил Мясоедов.

