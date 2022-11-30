Эксперты по кибербезопасности назвали популярные уловки мошенников перед Новым годом

Эксперты по кибербезопасности предупреждают – перед Новым годом активизируются интернет-мошенники. При помощи заманчивых скидок и розыгрышей подарков они заставляют доверчивых граждан переходить по ссылкам и оставлять персональные данные на поддельных сайтах. Рассказываем, какие уловки чаще всего используют злоумышленники.
Сетевые угрозы
В преддверии новогодних праздников в Сети появляется множество мошеннических сайтов по продаже товаров или билетов с большой скидкой. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков в компании Group-IB Евгений Егоров.
Кроме того, нельзя приобретать вещи в непроверенных телеграм-каналах. В этом случае у покупателя нет гарантии, что он получит оплаченные товары. Продавец может просто добавить его в черный список.
"Лучше делать покупки на официальных сайтах компаний. Есть множество сервисов, с помощью которых можно проверить подлинность сайта, когда ресурс был зарегистрирован. Если он появился недавно, то, скорее всего, принадлежит мошенникам. При этом подлинность телеграм-канала проверить почти невозможно", – объяснил специалист.
Также в предпраздничный период стоит опасаться входящих писем по электронной почте, в которых адресата убеждают, что он выиграл новогодний подарок. Как правильно, в тексте есть ссылка на мошеннический ресурс или файлы с вредоносным программным обеспечением, напомнил эксперт.
Обман на перспективу
Часто перед Новым годом мошенники под видом официальных компаний предлагают россиянам билеты на мероприятия с хорошей скидкой или приглашают на бесплатные события. Цель злоумышленников – не просто списать деньги с карты человека, но и собрать его персональные данные, чтобы в будущем использовать их в своих преступных схемах. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.
"Сначала злоумышленники никакую мошенническую схему не включают. Они втираются в доверие пользователю, обрабатывают его, и в какой-то момент, когда человек начинает доверять, они предлагают оплатить что-то вперед, предоставить карту или персональные данные", – уточнил специалист.
"Моя рекомендация – не стоит реагировать на входящие письма с предложениями. Лучше самостоятельно выбирать продавцов, организаторов мероприятий, бронировать места в ресторанах", – говорит эксперт.
Кроме того, не стоит разглашать в социальных сетях свое местоположение. Выкладывать фотографии с празднования Нового года лучше тогда, когда вы вернетесь домой, заключил Мясоедов.