Эксперт Гринин перечислил самые распространенные виды мошенничества в майские праздники

В преддверии длинных майских выходных в России традиционно активизируются мошенники. Они могут использовать различные схемы для выманивания денег у россиян в праздники. Например, предлагать приобрести туры якобы по выгодной цене. Рассказываем о самых популярных видах мошенничества, а также как не попасться на удочку аферистов.



"Нужно быть бдительными"

В преддверии 9 Мая мошенники могут создавать в соцсетях посты со сбором средств для ветеранов. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" К сожалению, многие благотворительные фонды создаются мошенниками. Бывает, что даже ведется видимая деятельность, а потом собранные деньги исчезают в неизвестном направлении вместе с основателем. Поэтому здесь нужно быть бдительными.

"Могут быть попытки мошенничества в отношении пенсионеров. Сейчас праздник, вам положены выплаты, зайдите туда-то, перейдите по ссылке", – предупредил эксперт.

Также злоумышленники могут рассылать россиянам сообщения с предложением купить путевку по "выгодной цене". Более того, создавать поддельные сайты по продаже билетов. Те, кто соблазнится на подозрительно выгодное предложение, рискуют не только остаться ни с чем, но и лишиться своих денег, предоставив преступникам персональные данные.

Вместе с тем россиянам не стоит забывать и о стандартных схемах мошенничества, не привязанных к майским праздникам, продолжает Гринин. Речь идет о звонке из "службы безопасности банка" и "правоохранительных органов".

"Наиболее популярен вариант, когда звонит якобы сотрудник службы безопасности банка, просит перевести деньги на безопасный банковский счет и назвать свои данные. Либо может быть звонок от лжесотрудников полиции. Там два основных направления: либо помогите поймать мошенника, либо кто-то из ваших близких совершил преступление, нужно откупиться", – уточнил эксперт.



Как защититься?

Избежать обмана в праздники, а также в любое другое время можно, если следовать простым правилам. Например, Сергей Гринин посоветовал желающим помочь ветеранам делать это адресно либо через зарекомендовавшие себя благотворительные фонды. У таких организаций обязательно есть сайты с отчетностью по собранным средствам.

Если речь идет о покупке путевки или других заманчивых предложениях, то для собственной безопасности лучше не переходить по ссылкам из непонятных источников. "Желательно их игнорировать. Потому что ссылка может не только вести на фишинговый сайт, где вы сами введете свои данные. Но и быть активной ссылкой-ловушкой, где отработают так называемые скрипты. В результате ваши данные уже будут похищены или вам на телефон или компьютер забросят вирус", – объясняет Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Чтобы не попасться на поддельный сайт, нужно внимательно посмотреть на его адрес. Бывает, что в доменном имени заменена одна буква. Раскрутить даже фальшивый домен за деньги, чтобы он стоял выше, чем подлинный, в принципе, возможно. Чтобы гарантированно обезопасить себя, лучше добавить настоящий сайт в закладки или запомнить адрес и вводить его вручную.

В случае телефонных мошенников, если звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка или правоохранительных органов, стоит внимательнее разобраться в ситуации.

"Кем бы вам не представлялись, завершите разговор, уточнив контакты собеседника, и позвоните сами по официальным телефонам. Если звонят из банка, скажите, чтобы вам назвали имя, фамилию и внутренний номер. Сообщите, что перезвоните на телефон банка. Звонят из полиции – то же самое. Имя, фамилия, место работы и должность. Скажите, что перезвоните в отдел. Как правило, жулики вам никакой информации не предоставят", – отметил специалист.

Вместе с тем эксперт не поддерживает мнение, что нужно игнорировать абсолютно все звонки с незнакомых номеров. В пример он привел случай, когда ребенок или близкий родственник случайно разбил телефон. Чтобы сообщить о случившемся, ему придется перезвонить с чужого устройства. Если человек всегда игнорирует незнакомые номера, то может пропустить такую важную информацию.

