Глеба Самойлова экстренно увезли в больницу во время концерта в Берлине

Экс-вокалиста "Агаты Кристи" и лидера группы The Matrixx Глеба Самойлова увезли в больницу с концерта в Берлине из-за обострения язвы желудка. Певец почувствовал недомогание уже после трех песен. Что происходит со здоровьем артиста – в материале Москвы 24.

Тур под вопросом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/samoylovagata

Экс-вокалиста группы "Агаты Кристи" и солиста The Matrixx Глеба Самойлова госпитализировали прямо с концерта в Берлине, сообщил SHOT.



По данным журналистов, музыканту стало плохо после трех песен: он с трудом стоял на сцене, оперевшись на микрофонную стойку. После одной из композиций он сказал зрителям, что ему нужно ненадолго уйти за кулисы, но обратно на сцену не вернулся. В итоге Глеба увезли в больницу и диагностировали обострение язвы.

В результате инцидента концерт в Берлине пришлось отменить, также в целом под вопросом тур группы.

По данным источника SHOT, проблемы со здоровьем у Глеба начались еще во время концерта в Дрездене: Самойлов якобы пытался справиться с сильной болью в верхней части живота и рвотой с кровью с помощью алкоголя.

При этом еще в августе выступление Самойлова в Москве вызвало тревогу среди фанатов. В Сети начали призывать Глеба отправиться в рехаб и сделать перерыв в карьере. Однако представитель музыканта Ольга Шпнева назвала "бредом" и заказной травлей слухи о плохом состоянии звезды.





Ольга Шпнева представитель Глеба Самойлова Все это полный бред. В Сети сейчас наблюдается очередная заказная травля артиста. Кто выгодополучатель и кто за этим стоит? Как всегда, брат Глеба – Вадик. Ему по-прежнему неймется.

Также в 2025 году зрители раскритиковали выступление Самойлова в Алма-Ате. Посетители концерта заявили, что певец якобы едва стоял на ногах, опираясь на микрофон. Представители Самойлова объяснили такое поведение "сценическим амплуа, присущим трагическому герою песен".

Еще одно выступление Глеба подверглось критике в 2024 году. Во время концерта в Красноярске он едва смог дотянуть до конца 40-минутную программу. Он не попадал в ноты, а в конце вовсе передал микрофон гитаристу, чтобы тот допел за него.

После неудачного концерта в Сибири у певца сорвалось выступление в Анапе. Причиной отмены концерта стало обострение остеохондроза позвоночника.

При этом Самойлов уже попадал в больницу с серьезными проблемами со здоровьем: в 2020 году его госпитализировали с заболевание поджелудочной железы.

"Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей", – рассказали тогда представители группы The Matrixx.

Распад "Агаты Кристи" и новая группа

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Глеб Самойлов – младший брат музыканта Вадима Самойлова. Братья прославились как участники группы "Агата Кристи". Глеб присоединился к коллективу, который сначала носил название ВИА РТФ УПИ, в 1987 году. Распалась группа в 2010-м.

Причиной разлада стали разные взгляды братьев Самойловых на жизнь, творчество и финансы, а также невозможность полноценно заниматься сольными проектами.

В 2010 году Глеб совместно с клавишником Константином Бекревым и ударником Дмитрием "Снейком" Хакимовым организовал новый коллектив под названием "Глеб Самойлоff & The Matrixx".

Позже в одном из интервью он признался, что группа "Агаты Кристи" никогда не была его, он являлся лишь приглашенным артистом. Певец отметил, что собственным творчеством смог заняться только в 2010 году.





Глеб Самойлов музыкант The Matrixx – это как бы отложенная история. Это то, чем я должен был заниматься в 17 лет, если бы не случилась "Агата".

При этом конфликт между Вадимом и Глебом вылился в полноценное судебное разбирательство. Началось с того, что в 2015 году братья объявили о "ностальгических" концертах. Кроме того, было пересмотрено соглашение на право исполнять песни "Агаты Кристи", заключенное после распада коллектива. Часть треков Глеб забрал для исполнения в составе The Matrixx, а Вадим отправился в тур "Агата Кристи". Все хиты".

Позже Глеб заявил, что старший брат присвоил себе гонорар за "ностальгические" концерты и пел песни его авторства. Затем лидер The Matrixx подал на родственника в суд, но было решено, что право на 172 песни группы закреплено за обоими братьями. В вопросе финансовых разногласий суд встал на сторону Глеба, удовлетворив иск о взыскании 4,3 миллиона рублей с Вадима.