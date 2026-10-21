"Звездач": у бывшей клиники Тимура Хайдарова зафиксирован убыток в 72 млн руб

У клиники, которую развивал пластический хирург Тимур Хайдаров, обнаружился убыток в размере 72 миллионов рублей, сообщили СМИ. Помимо этого, у организации есть серьезный налоговый долг. Подробности – в материале Москвы 24.
Убытки и суды
Выручка клиники пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик", которой ранее руководил Тимур Хайдаров, составила 261 миллион рублей в 2025-м. При этом убыток оценивается в 72 миллиона, сообщил телеграм-канал "Звездач".
Помимо этого, с клиники взыскивают налоговую задолженность в размере порядка 15 миллионов рублей. Также у учреждения есть и другие проблемы: в суде рассматривается иск по делу об аренде на сумму более 40,5 миллиона рублей. Об этом стало известно еще в мае: истцом выступило частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина", заявив о неисполнении обязательств по договору аренды.
Также в марте 2026-го было подано заявление в суд о признании клиники банкротом. По данным телеграм-канала "Звездач", всего в отношении организации есть семь арбитражных дел на общую сумму около 56,8 миллиона рублей.
Клиника была зарегистрирована в Москве в 2019-м. По данным СМИ, 50% компании принадлежит Ирине Уховой и столько же – супруге Хайдарова Светлане Сильваши. По словам самого Тимура, он не имеет отношения к учреждению с апреля 2025-го.
"Со всеми нашли общий язык"
При этом вокруг клиники и ранее было немало скандалов. В мае 2025-го выяснилось, что сам Тимур подал иск к IQ Plastique, касающийся урегулирования трудовых отношений.
Это стало следствием затяжного скандала, в который попало учреждение в 2024-м. Тогда 36-летний пациент скончался после проведенной операции по уменьшению желудка. В итоге было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть. По делу проходили двое врачей клиники – Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Однако в феврале 2026-го их уголовное преследование было прекращено, а дело закрыто из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Что касается деятельности клиники, то ее сначала приостановили на 90 суток, однако с июля 2024-го учреждение вернулось к работе.
Сам Хайдаров прославился тем, что сделал пластические операции многим звездам российского шоу-бизнеса. Однако не все знаменитые клиенты остались довольны результатом: в 2023-м публичные претензии к его работе предъявили певицы Слава и Любовь Успенская.
Позже хирург в беседе с НСН заявил, что конфликт со звездными клиентками был урегулирован.
При этом Хайдаров добавил, что не имеет права разглашать подробности и условия соглашений.
"Изначально сложная грудь"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/dr.timur_khidarov
По данным СМИ, сейчас Хайдаров ведет медицинскую деятельность в другой московской клинике. В частности, в беседе с изданием Super хирург рассказал о недавно проведенной операции. Все началось с того, что в соцсетях ему попалась история блогера из Красноярска Алины Плуто: девушка рассказала о последствиях неудачной маммопластики, в результате которой ее грудь слилась в единое целое.
После увиденного Тимур связался с Алиной и предложил ей сделать бесплатную операцию, чтобы исправить чужую врачебную ошибку. Хайдаров пояснил журналистам, какие нюансы не были учтены другим хирургом при проведении первого хирургического вмешательства.
Тимур заявил, что ему удалось исправить ошибки и теперь грудь девушки больше не выглядит "как одна сплошная". Он также выразил уверенность, что пациентка останется довольна его работой.