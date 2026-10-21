"Звездач": у бывшей клиники Тимура Хайдарова зафиксирован убыток в 72 млн руб

У клиники, которую развивал пластический хирург Тимур Хайдаров, обнаружился убыток в размере 72 миллионов рублей, сообщили СМИ. Помимо этого, у организации есть серьезный налоговый долг. Подробности – в материале Москвы 24.

Убытки и суды

Выручка клиники пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик", которой ранее руководил Тимур Хайдаров, составила 261 миллион рублей в 2025-м. При этом убыток оценивается в 72 миллиона, сообщил телеграм-канал "Звездач".

Помимо этого, с клиники взыскивают налоговую задолженность в размере порядка 15 миллионов рублей. Также у учреждения есть и другие проблемы: в суде рассматривается иск по делу об аренде на сумму более 40,5 миллиона рублей. Об этом стало известно еще в мае: истцом выступило частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина", заявив о неисполнении обязательств по договору аренды.

Также в марте 2026-го было подано заявление в суд о признании клиники банкротом. По данным телеграм-канала "Звездач", всего в отношении организации есть семь арбитражных дел на общую сумму около 56,8 миллиона рублей.

Клиника была зарегистрирована в Москве в 2019-м. По данным СМИ, 50% компании принадлежит Ирине Уховой и столько же – супруге Хайдарова Светлане Сильваши. По словам самого Тимура, он не имеет отношения к учреждению с апреля 2025-го.

"Со всеми нашли общий язык"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

При этом вокруг клиники и ранее было немало скандалов. В мае 2025-го выяснилось, что сам Тимур подал иск к IQ Plastique, касающийся урегулирования трудовых отношений.

Это стало следствием затяжного скандала, в который попало учреждение в 2024-м. Тогда 36-летний пациент скончался после проведенной операции по уменьшению желудка. В итоге было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть. По делу проходили двое врачей клиники – Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Однако в феврале 2026-го их уголовное преследование было прекращено, а дело закрыто из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Что касается деятельности клиники, то ее сначала приостановили на 90 суток, однако с июля 2024-го учреждение вернулось к работе.

Сам Хайдаров прославился тем, что сделал пластические операции многим звездам российского шоу-бизнеса. Однако не все знаменитые клиенты остались довольны результатом: в 2023-м публичные претензии к его работе предъявили певицы Слава и Любовь Успенская.

Позже хирург в беседе с НСН заявил, что конфликт со звездными клиентками был урегулирован.





Тимур Хайдаров пластический хирург Со всеми мы нашли общий язык всяческими разными способами. Это и переговоры, и медиации, и встречные иски. Со всеми нашли решение… Как мирное, так и не очень мирное. Какие-то компенсации были выплачены.

При этом Хайдаров добавил, что не имеет права разглашать подробности и условия соглашений.

"Изначально сложная грудь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/dr.timur_khidarov

По данным СМИ, сейчас Хайдаров ведет медицинскую деятельность в другой московской клинике. В частности, в беседе с изданием Super хирург рассказал о недавно проведенной операции. Все началось с того, что в соцсетях ему попалась история блогера из Красноярска Алины Плуто: девушка рассказала о последствиях неудачной маммопластики, в результате которой ее грудь слилась в единое целое.

После увиденного Тимур связался с Алиной и предложил ей сделать бесплатную операцию, чтобы исправить чужую врачебную ошибку. Хайдаров пояснил журналистам, какие нюансы не были учтены другим хирургом при проведении первого хирургического вмешательства.





Тимур Хайдаров пластический хирург У нее изначально была сложная грудь со своими особенностями: большая, провисшая, с маленьким межгрудным расстоянием. Предыдущий доктор не учел эти нюансы. И я, конечно, не согласен с выбором имплантов. Они были гладкими: без текстуры, которая помогает им фиксироваться в окружающих тканях. Мы заменили их на текстурированные, чтобы улучшить сцепление с окружающими тканями.

Тимур заявил, что ему удалось исправить ошибки и теперь грудь девушки больше не выглядит "как одна сплошная". Он также выразил уверенность, что пациентка останется довольна его работой.