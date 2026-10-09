Спектакль-променад по роману Булгакова пройдет в усадьбе Люблино 10 октября

Иммерсивный спектакль-променад по романам Булгакова, экскурсия, посвященная усадьбе Нарышкиных, благотворительный забег на 5 километров и другие мероприятия пройдут в столичных парках и усадьбах 10 и 11 октября. Подробности – в нашем материале.

От мистической прогулки до истории Нарышкиных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские парки подготовили семейную программу 10 и 11 октября. Например, субботу в 12:00 в усадьбе Воронцово начнется тематическая прогулка "Колыбельная для природы". Гостям объяснят, как флора и фауна готовится к сезону холодов.

В тот же день в парке "Фили" в 13:00 начнется историческая экскурсия, посвященная усадьбе Нарышкиных. Гид расскажет участникам о прошлом районов Фили и Кунцево, а также о том, как была устроена местная дачная жизнь в дореволюционную эпоху.

С 15:00 до 16:30 в первом павильоне парка имени Н. Н. Прямикова состоится открытие художественной экспозиции "Осеннее настроение". В залах представят более 30 живописных работ современных авторов, демонстрирующих разнообразие жанров и техник. Живописцы лично пообщаются с посетителями, раскроют детали творческого процесса, а также расскажут о выборе материалов и инструментов для создания полотен.

Субботний вечер в усадьбе Люблино посвятят творчеству Михаила Булгакова – в 19:00 здесь начнется иммерсивный спектакль-променад "Булгаков. Москва мистическая". В этой театральной постановке переплетутся сюжетные линии из знаменитых произведений автора: "Иван Васильевич", "Собачье сердце" и "Мастер и Маргарита". Гости станут полноправными участниками действия, встретят Воланда вместе с его эксцентричной свитой и столкнутся с неожиданными поворотами сюжета во время прогулки по залам дворца Н. А. Дурасова.

На следующий день, 11 октября, в актовом зале Таганского парка с 19:30 до 21:00 пройдет показ спектакля "Трамвай до озера Крав Кер". Постановка создана по мотивам пьесы Теннесси Уильямса "Прекрасное воскресенье для пикника". Сюжетная линия посвящена психологическим переживаниям четырех героинь, чьи судьбы пересекаются на побережье.

Кроме того, 11 октября в усадьбе Воронцово в 13:00 состоится лекция "Семья Брюлловых: искусство, страсть и царская милость". Искусствовед Вероника Телецкая познакомит с биографией архитектора Александра Брюллова и расскажет о тяжелом детстве его брата Карла.

Активности на свежем воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Терлецкой дубраве" субботнее утро начнется в 10:00 с легкой оздоровительной прогулки "Кузница здоровья", участники которой соберутся у скульптуры "Инструктор с собакой". Дистанция подойдет для любого возраста. Позже, с 11:00 до 14:00, в местном "Лектории" пройдет творческий мастер-класс "Золотая осень за окном", где научат рисовать и делать красивые аппликации.

В воскресенье "Лекторий" продолжит работу. С 11:00 до 13:00 здесь будут собирать букеты из ярких листьев и природных материалов. В 13:00 начнется "Гимнастика мозга" – занятие с упражнениями для улучшения памяти и концентрации внимания.

Измайловский парк 10 октября устраивает благотворительный забег "Спорт во благо", который пройдет с 09:00 до 17:00. Для тех, кто придет отдохнуть и поддержать спортсменов, устроят бесплатный праздник. Весь день в парке будут играть музыканты, откроется ярмарка, а дети смогут провести время на игровых площадках и мастер-классах.

В парке "Сокольники" в эту же субботу организуют танцевальную программу. В 13:00 здесь начнется бесплатная дискотека "Для тех, кому за…". Позже на "Веранде танцев" устроят еще две ретропрограммы: в 15:30 зазвучит "Ретро+", а в 19:00 – "Мелодии нашего двора". На эти два события нужно будет купить билеты в кассе.

Также 10 октября желающие от 4 лет смогут преодолеть дистанцию в 5 километров во время бесплатных стартов "5 верст". Начало события в 09:00, причем мероприятие охватит две площадки: в парке "Северное Тушино" основная группа собирается на пересечении Химкинского бульвара и улицы Свободы, а в Алешкинском лесу – возле дома 13 (корпус 1) на улице Вилиса Лациса.

В воскресенье любителей активного образа жизни снова ждут в парке "Северное Тушино", где в 11:00 начнется занятие по общей физической подготовке, а в 12:00 ожидается тренировка по скандинавской ходьбе. Параллельно в павильоне "Бодрость" с 11:00 до 13:00 организуют открытый урок по суставной гимнастике, который сразу после полудня сменится бодрящей зарядкой-закаливанием.

Кроме того, в парке "Ходынское поле" 11 октября в 11:00 начнется историческая экскурсия "Увлекательное путешествие по Ходынке: в зеркале прессы в разные века". Маршрут и рассказ гида будут построены на старых газетных и журнальных публикациях, которые помогут узнать, как менялось место со временем.

Вход на некоторые мероприятия осуществляется по билетам, которые можно приобрести на сайте "Мосбилет".

