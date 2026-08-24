Минфин предложил отсрочку по налогам для бизнеса, пострадавшего при атаках на склады

Минфин предложил меры поддержки для бизнеса, пострадавшего при атаках на склады маркетплейсов: отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановку проверок. Помощь получат юридические лица и ИП, чей ущерб превышает 5% годового дохода.

Точный механизм получения льгот пока не утвержден – возможно, он будет автоматическим или потребует заявления от предпринимателя. Отсрочка дается на год, после чего налоги можно будет погашать равными долями еще в течение года, а налоговые проверки для пострадавших приостановят до конца года.

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