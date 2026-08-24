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24 августа, 22:15

Экономика

Ozon компенсирует ущерб застрахованным продавцам

Ozon компенсирует ущерб застрахованным продавцам

Эксперты прогнозируют подорожание товаров на маркетплейсах из-за расходов на безопасность

Минфин предоставит льготы пострадавшим из-за атак компаниям при ущербе свыше 5% дохода

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Ozon объявил о выплатах продавцам за поврежденные товары, но только тем, у кого есть страховка на случай атак. Остальным селлерам придется ждать общей оценки ущерба.

Минэкономразвития пообещало рассмотреть меры поддержки для Ozon и его продавцов, но пока без конкретики. При этом Wildberries и ее селлерам уже предоставлена отсрочка по налогам и взносам для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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