Ozon компенсирует ущерб застрахованным продавцам

Ozon объявил о выплатах продавцам за поврежденные товары, но только тем, у кого есть страховка на случай атак. Остальным селлерам придется ждать общей оценки ущерба.

Минэкономразвития пообещало рассмотреть меры поддержки для Ozon и его продавцов, но пока без конкретики. При этом Wildberries и ее селлерам уже предоставлена отсрочка по налогам и взносам для тех, чей ущерб превышает 5% годового дохода.

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