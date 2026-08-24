Минфин предоставит льготы пострадавшим из-за атак компаниям при ущербе свыше 5% дохода

Ущерб должен превышать 5% годового дохода, чтобы компании и индивидуальные предприниматели, пострадавшие из-за атак на склады маркетплейсов, смогли получить налоговые льготы. Меры поддержки разрабатывает Минфин.

Бизнесу в России планируют предоставить на год продление сроков уплаты налогов, страховых взносов и авансовых платежей. На полгода также продлят сроки вынесения решений о взыскании задолженности. Эксперты считают, что предпринимателям могут потребоваться дополнительные меры поддержки, в том числе со стороны банков.

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