24 августа, 11:30Общество
Зрители Москвы 24 могут выиграть мерч в конкурсе ко Дню города
Телеканал Москва 24 проводит конкурс "Районы, кварталы" в преддверии Дня города, где можно выиграть фирменный мерч. Зрителям показывают места в столице, которые изменились за последние годы, и предлагают угадать район по видео.
Для участия необходимо написать название района в чат-бот и указать имя с номером телефона. Победитель определяется с помощью рандомайзера в 17:00.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.