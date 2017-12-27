"Это наш город": арт-объекты установят на площадках "Путешествия в Рождество"

В Москве на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" установят около 50-ти арт-объектов. Фигуры сказочных персонажей появятся на Тверской и прилегающих к ней улицах.

На площадке, посвященной гусляру Садко, установят сундук с сокровищами и деревянную ладью. Волна, из которой выходят богатыри, появится на Моховой. На других площадках можно будет посидеть на троне Щелкунчика, посетить город Кая и Герды и увидеть единорога.