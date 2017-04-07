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07 апреля 2017, 14:35

Общество

"Это наш город": москвич – о фастфуде в торговых центрах

"Это наш город": москвич – о фастфуде в торговых центрах

"Это наш город": в ТЦ столицы появятся небольшие поликлиники

Небольшие поликлиники планируют открыть в торговых центрах столицы

Какие подарки хотят москвички на 8 Марта

Москвичи перестали ездить за продуктами в торговые центры

Человек упал в шахту лифта в одном из торговых центров Москвы

Подростка убили в торговом центре "Вегас"

Как реагируют на любительскую съемку в столичных ТЦ

Пострадавший от охраны столичного ТЦ пообщался с "Москвой 24"

Сильный пожар произошел в торговом центре в Орле

Москвич рассказал, чем приходится питаться в торговых центрах.
Программа: Это наш город
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