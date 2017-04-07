"Это наш город": москвич – о фастфуде в торговых центрах

Мэр Москвы
Собянин: первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году
10:19
Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести в России "Первосентябрьский капитал"
политикаобщество
10:15
Август в Центральной России не будет щедрым на тепло
обществопогода
10:12
В Госдуме назвали главные признаки прослушки на телефоне
политикатехнологии
10:11
Депутат МГД Андрей Титов проверил ход работ по обустройству Каштановой аллеи
город
10:00
Песков заявил, что у героизма много лиц
властьобщество
09:51
Более тысячи пар планируют пожениться в красивую дату 24 августа в Москве
обществоМосква 2030
09:45
Обвиняемый в подрыве авто в Москве собирался направиться из Турции на Украину
происшествия
09:40
Песков заявил, что коэффициент рождаемости в РФ находится на низком уровне
09:36
Захарова обвинила организаторов ОИ в сегрегации из-за отстранения легкоатлетки за хиджаб
политикаспорт
09:34
Автобусы и электробусы дополнительно выйдут на некоторые маршруты в Москве
транспортгород
Кабмин утвердил список российских программ для обязательной предустановки в 2025 году
технологии
09:25
"Крабовый король" Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей
09:20
Неделя финансовой грамотности пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030"
экономикаМосква 2030
09:19
ФМБА приступило к разработке двух новых вакцин для лечения ВИЧ-инфекции
медицинаобщество
09:16
Россиянам назвали идеальное время для покупки самого сочного арбуза
обществоеда
09:07
Гости фестиваля "Московское чаепитие" узнают о русских гастрономических традициях
городфестивали
09:02
Минэкономразвития планирует частично снять мораторий на проверки общепита в России
общество
08:55
Теплые и дождливые выходные ожидаются в Москве
08:48
Экоцентр "Красная сосна" вновь открыл двери для посетителей
городэкология
08:35
Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на месторождении в ЯНАО
происшествиярегионы
08:34
мэр Москвытехнологии
08:11
Задержанный Серебряков признался в заложении бомбы под автомобиль в Москве
08:00
В RuStore назвали самые "играющие" регионы РФ
технологииэксклюзив
07:57
Взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО
ПВО перехватила 6 украинских БПЛА над двумя российскими регионами
07 апреля 2017, 14:35
"Это наш город": москвич – о фастфуде в торговых центрах
"Это наш город": в ТЦ столицы появятся небольшие поликлиники
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