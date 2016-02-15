Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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15 февраля 2016, 10:00

Город

"Это наш город": В городе спасают памятники архитектуры

"Это наш город": В городе спасают памятники архитектуры

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Строительство в Москве – это больше, чем возведение новых зданий. Прокладывая новые маршруты, мы работаем на будущее, заботимся о сегодняшнем дне и чтим прошлое.

В городе спасают памятники архитектуры, планируется вернуть исторический облик 400 объектам, 115 из них уже готовы, в том числе знаменитый дом с кариатидами и Черниговское подворье, преобразились Гнесинка и главный вход в парк Горького, в ближайшее время завершится реставрация усадьбы Кусково, Петровского мужского монастыря и Дома-самолета на Фрунзенской набережной.
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