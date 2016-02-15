"Это наш город": В городе спасают памятники архитектуры

Строительство в Москве – это больше, чем возведение новых зданий. Прокладывая новые маршруты, мы работаем на будущее, заботимся о сегодняшнем дне и чтим прошлое.

В городе спасают памятники архитектуры, планируется вернуть исторический облик 400 объектам, 115 из них уже готовы, в том числе знаменитый дом с кариатидами и Черниговское подворье, преобразились Гнесинка и главный вход в парк Горького, в ближайшее время завершится реставрация усадьбы Кусково, Петровского мужского монастыря и Дома-самолета на Фрунзенской набережной.