"Москва с акцентом": Филиппины

Филиппинка Мэри Джейн и ее муж Василий мечтают быть многодетными родителями. Они выбрали Москву как идеальное место для воплощения своей мечты.

За три года, что Мэри Джейн живет в России, она уже немного выучила язык, полюбила березовый сок и баню, но так и не привыкла к переменчивой погоде и комарам.

Почему интернациональная пара решила растить своих детей в Москве? Чем российские способы приготовления риса шокируют филиппинку? И какие стереотипы о русских мужчинах были у Мэри Джейн до встречи с Василием? Об этом и не только – в новом выпуске программы "Москва с акцентом".