"Специальный репортаж": Жизнь взаймы

Вот уже 3 года Галина Королёва живет в собственной квартире на чемоданах. Мебель не покупает, спит на раскладушке. Каждую секунду женщина ждет стука в деврь: в любую секунду могут прийти судебные приставы и выселить. На всякий случай свою пожилую и больную мать женщина перевезла к родственникам. За квартиру, в которой даже газа нет, а проводка такая старая, что даже плиту не поставишь, идет нешуточная битва. В 2008 Королёва взяла ипотечный кредит. По кредиту Галина платила исправно, но неожиданно банк отказался от своей профильной деятельности, ипотечный бизнес закрыл, а права по старым долгам переуступил другой организации. Когда треть суммы была погашена, совершенно неожиданно появились коллекторы.