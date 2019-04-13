"Специальный репортаж": парк детства

За один день попасть в космос, сходить в театр с говорящими картинами и выгулять ламу. Все это можно сделать на ВДНХ. Советские постройки реставрируют и как будто вдыхают в них новую жизнь. К примеру, бывший павильон "Свиноводство" превратился в "Парк ремесел". Специальный корреспондент Ирина Щепина прогулялась по ВДНХ и узнала, что интересно здесь будет не только мальчишкам и девчонкам, но также их родителям.