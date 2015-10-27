"Утро": Легендарный боксер Рой Джонс-младший может получить паспорт РФ

Многократный чемпион мира, легенда бокса, музыкант и актер Рой Джонс-младший сегодня может стать обладателем российского паспорта. Накануне спортсмен прилетел в Москву. В аэропорту его ждали сотни журналистов и поклонников. На гостеприимство боксер, который совсем недавно получил российское гражданство, ответил теплыми словами о нашей стране.

В России у Джонса много дел. Еще летом боксер признался, что мечтает заняться здесь бизнесом, который будет связан со спортом. А как музыканта Россия вдохновила его на создание песни. Правда, пока это произведение не закончено и чтобы услышать композицию, поклонникам творчества Джонса придется подождать, передает телеканал "Москва 24".