"Утро": На улицах Москвы появились фургончики с едой "как дома"

Простую бизнес-формулу, приносящую доход, открыли для себя создатели уличных ресторанов на колесах и предложили москвичам новый способ утолить голод. На скорую руку, но при этом без вреда для здоровья. Теперь в разных точках Москвы можно встретить фургончики с едой, приготовленной "как дома". Об ассортименте лучшего стрит-фуда столицы смотрите подробнее в видеосюжете телеканала "Москва 24".