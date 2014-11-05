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05 ноября 2014, 07:35

Культура

"Утро": На улицах Москвы появились фургончики с едой "как дома"

"Утро": На улицах Москвы появились фургончики с едой "как дома"

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Простую бизнес-формулу, приносящую доход, открыли для себя создатели уличных ресторанов на колесах и предложили москвичам новый способ утолить голод. На скорую руку, но при этом без вреда для здоровья. Теперь в разных точках Москвы можно встретить фургончики с едой, приготовленной "как дома". Об ассортименте лучшего стрит-фуда столицы смотрите подробнее в видеосюжете телеканала "Москва 24".
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