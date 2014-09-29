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29 сентября 2014, 09:55

"Утро": Ассанж посетил конференцию в США в виде голограммы

"Утро": Ассанж посетил конференцию в США в виде голограммы

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Основатель сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж принял участие в церемонии закрытия ежегодной конференции The Nantucket Project, которая прошла в американском штате Массачусетс, в виде голограммы. После небольшой речи Ассанж и его собеседник попытались воспроизвести приветственный жест ладонями.

Джулиан Ассанж стал известен в 2006 году, как создатель сайта WikiLeaks для публикации секретных материалов. Более двух лет он скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера, передает телеканал "Москва 24".
Программа: Утро
США программы Джулиан Ассанж Ксения Чепенко Роман Карлов голограммы
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