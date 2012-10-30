"Утро": Юрий Башмет о концерте Базельского оркестра и хвастовстве

В среду, 31 октября, в Концертном зале имени Чайковского состоится концерт Базельского симфонического оркестра. Вместе с оркестром выступит Юрий Башмет, которого журнал "Time Out" назвал героем недели. Ссылаясь на то, что 3 ноября будет вручена премия им. Дмитрия Шостаковича , учрежденная фондом Башмета. Застать альтиста в Москве крайне трудно, но у телеканала "Москва 24" это получилось.

Юрий Башмет рассказал о встрече с Базельским оркестром; о родном доме; об отношении к хвастовству и многом другом.