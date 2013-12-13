"Утро": 54-летний житель Украины сорвал три джекпота за два года

Три джекпота за два года сорвал 54-летний житель Украины. Сначала счастливчик Геннадий Тетеря выиграл 200 тысяч долларов в "Национальной лотерее". Далее получил приз в Польше - 740 тысяч долларов, а по возвращению на родину сорвал куш в 425 тысяч долларов. По словам везунчика, в игре необходимо учитывать номера предыдущего тиража - они очень часто повторяются в следующем. Потом нужно добавлять к ним цифры, которые давно не мелькали, так и получается "уникальный билет". Однако система дала сбой. На проигрышные билеты Геннадий потратил все свое богатство и даже задолжал 2,5 миллиона долларов.