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13 декабря 2013, 07:30

"Утро": 54-летний житель Украины сорвал три джекпота за два года

"Утро": 54-летний житель Украины сорвал три джекпота за два года

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Три джекпота за два года сорвал 54-летний житель Украины. Сначала счастливчик Геннадий Тетеря выиграл 200 тысяч долларов в "Национальной лотерее". Далее получил приз в Польше - 740 тысяч долларов, а по возвращению на родину сорвал куш в 425 тысяч долларов. По словам везунчика, в игре необходимо учитывать номера предыдущего тиража - они очень часто повторяются в следующем. Потом нужно добавлять к ним цифры, которые давно не мелькали, так и получается "уникальный билет". Однако система дала сбой. На проигрышные билеты Геннадий потратил все свое богатство и даже задолжал 2,5 миллиона долларов.
Программа: Утро
программы Ксения Чепенко Роман Карлов лотереи выигрыши джекпоты
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