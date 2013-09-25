Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября 2013, 09:30

"Утро": В Москве увеличился спрос на стройматериалы и мебель

"Утро": В Москве увеличился спрос на стройматериалы и мебель

"Московский патруль": Анатолий Якунин рассказал о борьбе с нелегалами

Российские автопредприятия будут повышать производительность труда

Молодые начальницы предпочитают авторитарный стиль руководства

"Интервью": глава ВЦИОМ об опросах населения

В Узбекистане заканчиваются гастарбайтеры - опрос

Более 20 пожаров произошло в новогоднюю ночь в столице

"Утро": Каждая десятая женщина роняла мобильник в унитаз

"Москва в цифрах": портал "Наш город"

"Московский патруль": Якунин посетил омоновцев на Северном Кавказе

Этой осенью покупки москвичей по безналичному расчету в основном связаны со строительной и дачной тематикой - такова банковская статистика. В магазине "Леруа Мерлен" по сравнению с прошлым годом активность московских покупателей выросла на 41%, в "Кастораме" этой осенью купили на 54% больше товара, чем в 2012 году. А в "Оби" и "Икее" спрос на мебель вырос почти в 4 раза. Возможно, поэтому склады этих магазинов пусты, никто просто не предполагал такого спроса.
Программа: Утро
статистика программы Анастасия Трегубова Наиль Губаев стройматериалы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика