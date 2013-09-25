"Утро": В Москве увеличился спрос на стройматериалы и мебель

Этой осенью покупки москвичей по безналичному расчету в основном связаны со строительной и дачной тематикой - такова банковская статистика. В магазине "Леруа Мерлен" по сравнению с прошлым годом активность московских покупателей выросла на 41%, в "Кастораме" этой осенью купили на 54% больше товара, чем в 2012 году. А в "Оби" и "Икее" спрос на мебель вырос почти в 4 раза. Возможно, поэтому склады этих магазинов пусты, никто просто не предполагал такого спроса.