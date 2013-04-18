"Утро": В Интернете стали популярны новые видео с россиянами

Первое видео появилось в Интернете несколько месяцев назад. Водитель трактора не справился с управлением, зацепил ковшом сразу четыре автомобиля и два небольших грузовика. Когда автолюбитель вышел из кабины, стали понятны причины столь оригинального маневра.

За последний месяц по количеству просмотров бьет рекорды видео туриста на курорте в Египте. Ролик стал популярным благодаря зажигательному танцу. Мужчина участвует в анимационной степ-аэробике и постепенно входит в раж. Похоже, он занимался танцами в прошлом.