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Новости

18 апреля 2013, 10:04

"Утро": В Интернете стали популярны новые видео с россиянами

"Утро": В Интернете стали популярны новые видео с россиянами

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Первое видео появилось в Интернете несколько месяцев назад. Водитель трактора не справился с управлением, зацепил ковшом сразу четыре автомобиля и два небольших грузовика. Когда автолюбитель вышел из кабины, стали понятны причины столь оригинального маневра.

За последний месяц по количеству просмотров бьет рекорды видео туриста на курорте в Египте. Ролик стал популярным благодаря зажигательному танцу. Мужчина участвует в анимационной степ-аэробике и постепенно входит в раж. Похоже, он занимался танцами в прошлом.
Программа: Утро
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