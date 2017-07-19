"Утро": пробки в столице

Пробки в столице образовались на некоторых участках дорог, передает телеканал "Москва 24".

Придется постоять на улице Свободы, от Московской кольцевой до Волоколамского шоссе. Затруднено движение на Ярославском шоссе, от Сержантской улицы до Летчика Бабушкина. Очень медленно едет проспект Маршала Жукова, от МКАД до Крылатской улицы, скорость потока на этом участке – 10 километров в час. Похожая ситуация наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, от Велозаводской улицы до Ленинской Слободы. Информация предоставлена ЦОДД.

Скорость по кольцам:

