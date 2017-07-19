Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

19 июля 2017, 09:30

Трафик

"Утро": пробки в столице

"Утро": пробки в столице

"Утро": пробки в Москве

"Утро": пробки в городе

Водителя Porsche в Лондоне ограбили в пробке

"Утро": пробки на улицах Москвы

"Утро": пробки в Москве

"Утро": пробки в городе

"Утро": пробки в столице

"Утро": пробки в городе

"Утро": пробки в Москве

Пробки в столице образовались на некоторых участках дорог, передает телеканал "Москва 24".

Придется постоять на улице Свободы, от Московской кольцевой до Волоколамского шоссе. Затруднено движение на Ярославском шоссе, от Сержантской улицы до Летчика Бабушкина. Очень медленно едет проспект Маршала Жукова, от МКАД до Крылатской улицы, скорость потока на этом участке – 10 километров в час. Похожая ситуация наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, от Велозаводской улицы до Ленинской Слободы. Информация предоставлена ЦОДД.

Скорость по кольцам:

  • МКАД – 63 километра в час;
  • ТТК – 41 километр в час;
  • Садовое – 39 километров в час.
Программа: Утро
пробки программы трафик Иван Лозовой Светлана Анисимова Евгения Мирошкина затруднения движения
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