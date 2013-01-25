"Утро": Сквер на Пушкинской площади реконструируют в этом году

Сквер на Пушкинской площади будет реконструирован в этом году. Департамент по конкурентной политике Москвы объявил конкурс на выполнение работ. Начальная сумма контракта превышает 220 миллионов рублей. Предполагается капитальный ремонт фонтана и дорожек, разбить цветники и установить новые урны и лавочки.

Эксперты движения "Архнадзор" предлагают провести слушания по проекту реконструкции, чтобы не получилось как с Александровским садом и Тверским бульваром. Там качество работ и новые элементы отделки вызвали волну критики у защитников исторического облика Москвы.