"Деньги 24": эксперт рассказал о новом порядке ипотечных каникул для родителей в РФ

С 1 сентября изменятся условия получения ипотечных каникул для семей с детьми. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Раньше отсрочку можно было получить только при снижении дохода на 30% или в других трудных жизненных ситуациях.

Теперь при появлении второго или последующего ребенка отсрочку можно получить по факту его рождения. Продолжительность каникул увеличилась втрое. Обратиться в банк нужно в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка.

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