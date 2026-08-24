"Деньги 24": семьи в РФ смогут получить отсрочку по ипотеке после рождения второго ребенка

С 1 сентября в России семьи с детьми смогут получить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Для этого больше не потребуется подтверждать потерю работы, снижение дохода или другие сложные жизненные обстоятельства.

Обратиться в банк нужно в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка. Ипотечные каникулы можно оформить до достижения ребенком полутора лет. Жилье должно быть единственным и пригодным для постоянного проживания. Воспользоваться такой отсрочкой можно один раз за время действия кредитного договора.

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