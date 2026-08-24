Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 12:30

Общество

"Деньги 24": семьи в РФ смогут получить отсрочку по ипотеке после рождения второго ребенка

"Деньги 24": семьи в РФ смогут получить отсрочку по ипотеке после рождения второго ребенка

Зрители Москвы 24 могут выиграть мерч в конкурсе ко Дню города

Школьные звонки в РФ заменят известными мелодиями с 1 сентября

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Собянин: создание благоприятных условий для молодежи – приоритет Москвы

"Новости дня": россиянам рассказали об изменениях в диспансеризации с 1 сентября

"Новости дня": Роскачество спрогнозировало снижение цен на виноград осенью

"Миллион вопросов": психотерапевт рассказал, как справляться со стрессом

"Утро": 17 градусов ожидается в Москве вечером 24 августа

"Качество жизни": врач рассказала, как отдых влияет на качество сна

С 1 сентября в России семьи с детьми смогут получить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Для этого больше не потребуется подтверждать потерю работы, снижение дохода или другие сложные жизненные обстоятельства.

Обратиться в банк нужно в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка. Ипотечные каникулы можно оформить до достижения ребенком полутора лет. Жилье должно быть единственным и пригодным для постоянного проживания. Воспользоваться такой отсрочкой можно один раз за время действия кредитного договора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
обществонедвижимостьвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика