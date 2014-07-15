"Московский патруль": Водитель иномарки намеренно переехал другого

В интернете появилось шокирующее видео, на котором один водитель намеренно переехал другого.На кадрах - две иномарки - белая и черная. Владельцы автомобилей не поделили дорогу. В итоге белая BMW осталась позади. Машины доехали до перекрестка, где водитель черного Nissan решил поговорить с оппонентом по душам. Беседа длилась несколько секунд. Затем пожилой мужчина развернулся и пошел к своей машине. И в этот момент водитель BMW нажал на газ, начал давить пенсионера и прижал его к черной иномарке. Смотрите подробности в видеосюжете.