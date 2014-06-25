"Московский патруль": Трое пытались ограбить цветочный магазин

На Западе Москвы в ночь на 25 июня трое молодых людей ворвались в цветочный магазин. Угрожая пистолетом, они несколько раз ударили продавщицу и потребовали отдать всю наличность. Подробности смотрите в видеосюжете программы "Московский патруль".