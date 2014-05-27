"Московский патруль": Обзор происшествий в столичном регионе

Сотрудники уголовного розыска Московской области задержали участников преступной группы, которых подозревают в серии краж квадрациклов и мотоциклов. Как считают полицейские, двое жителей города Железнодорожный, могут быть причастны как минимум к 14-ти эпизодам хищения мототехники.

В столице полицейские задержали двух женщин, которые обманули пенсионерку. Под предлогом замены денежных купюр предполагаемые мошенницы похитили у бабушки полмиллиона рублей. Злоумышленниц засняли камеры видеонаблюдения, установленные на двери подъезда.

Водитель скутера, который насмерть сбил пенсионерку в Москве, сдался полиции. Молодой человек добровольно пришел в отдел МВД района Солнцево и рассказал о деталях ДТП. Авария произошла 25 мая. Скутер буквально влетел в пешехода. Женщину отбросило на несколько метров, она скончалась на месте.