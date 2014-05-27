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Новости

27 мая 2014, 22:00

"Московский патруль": Обзор происшествий в столичном регионе

"Московский патруль": Обзор происшествий в столичном регионе

Сбивший пенсионерку скутерист пришел в полицию с повинной

На юге Москвы подростки на скутере сбили женщину и скрылись

Водитель скутера погиб в результате ДТП на востоке Москвы

Велосипедисты стали полноправными участниками дорожного движения

Почему на Новый год необычные Деды Морозы пользуются спросом

Водительские права для скутеристов, скорее всего, введут в 2014 году

Скутеристы закрыли сезон катания

Врачи спасли школьницу, которую сбил скутер на Пятницком шоссе

На Пятницком шоссе скутерист сбил ребенка

Сотрудники уголовного розыска Московской области задержали участников преступной группы, которых подозревают в серии краж квадрациклов и мотоциклов. Как считают полицейские, двое жителей города Железнодорожный, могут быть причастны как минимум к 14-ти эпизодам хищения мототехники.

В столице полицейские задержали двух женщин, которые обманули пенсионерку. Под предлогом замены денежных купюр предполагаемые мошенницы похитили у бабушки полмиллиона рублей. Злоумышленниц засняли камеры видеонаблюдения, установленные на двери подъезда.

Водитель скутера, который насмерть сбил пенсионерку в Москве, сдался полиции. Молодой человек добровольно пришел в отдел МВД района Солнцево и рассказал о деталях ДТП. Авария произошла 25 мая. Скутер буквально влетел в пешехода. Женщину отбросило на несколько метров, она скончалась на месте.
Программа: Московский патруль
скутеры мошенники воры программы Мария Темникова Дмитрий Смирнов
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