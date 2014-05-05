"Московский патруль": В России ужесточили наказание за кражу номеров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает наказание за кражу автомобильных номеров. Теперь за подобное преступление, совершенное группой лиц, грозит до четырех лет лишения свободы, передает телеканал "Москва 24".

Эксперты считают, что изменение законодательства - актуально как никогда. В стране действуют сотни ОПГ, которые промышляют хищениями регистрационных знаков ради наживы. Теперь отделаться штрафами преступникам не удастся.