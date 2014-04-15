15 апреля 2014, 21:45Происшествия
"Московский патруль": Два налоговика задержаны за взятку в 3 млн руб.
Два сотрудника налоговой службы задержаны в Москве за взятку в три миллиона рублей. Один из подозреваемых – замначальника инспекции №36, второй – начальник отдела выездных проверок.
Как передает телеканал "Москва 24", по данным следствия, они требовали деньги у директора фирмы, чтобы он мог избежать наказания по выявленным фактам нарушения налогового законодательства.
Программа: Московский патруль