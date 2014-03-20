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20 марта 2014, 22:00

Происшествия

"Московский патруль": Задержана банда, похищавшая людей

"Московский патруль": Задержана банда, похищавшая людей

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Столичные полицейские задержали участников преступной группировки, которые могут быть причастны к серии похищений людей, вымогательств и разбойных нападений. Операция проводилась сразу в нескольких регионах России.

Как считают следователи, в ноябре 2013 года члены банды похитили ростовского предпринимателя и держали его в подсобном помещении на одной из городских парковок. Угрожая убийством самому бизнесмену и членам его семьи, они требовали крупный выкуп. Преступники отпустили заложника лишь после того, как он написал расписку с обещанием заплатить 20 миллионов рублей.

Задержанные свою вину не признали. Один из подозреваемых уже арестован, сообщает телеканал "Москва 24".
Программа: Московский патруль
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