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Новости

16 мая 2013, 21:00

"Московский патруль": В Москве поймали двух сбежавших оленей

"Московский патруль": В Москве поймали двух сбежавших оленей

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Сегодня, 16 мая, на Ломоносовском проспекте развернулась спецоперация по поимке двух пятнистых оленей. Животные сбежали из частного зоопарка, который ранее якобы принадлежал известному предпринимателю Сергею Полонскому. Очевидцы вызвали на место полицию и специалистов службы по отлову животных. Четвероногих беглецов скрутили, затем их осмотрел ветеринар, после чего животные отправились в питомник.
Программа: Московский патруль
программы Сергей Полонский олени зоопарки Александр Билибов
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