"Московский патруль": В Москве поймали двух сбежавших оленей

Сегодня, 16 мая, на Ломоносовском проспекте развернулась спецоперация по поимке двух пятнистых оленей. Животные сбежали из частного зоопарка, который ранее якобы принадлежал известному предпринимателю Сергею Полонскому. Очевидцы вызвали на место полицию и специалистов службы по отлову животных. Четвероногих беглецов скрутили, затем их осмотрел ветеринар, после чего животные отправились в питомник.