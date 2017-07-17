"Московский патруль": таможеники Шереметьева нашли тетрадрахму в почте

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили древнегреческую монету тетрадрахму, передает телеканал "Москва 24". Конверт прибыл в Москву из Великобритании.

В конверте находился сертификат, подтверждающий подлинность античного серебряника. Эксперты сомнения развеяли: монета, отчеканенная в период со 145-го по 130-й годы до нашей эры действительно является культурной ценностью. Ее стоимость оценивают более чем в сто пятьдесят тысяч рублей.