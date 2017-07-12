"Московский патруль": освобождение Полонского

Пресненский суд Москвы огласил приговор Сергею Полонскому. Предпринимателя обвиняли в мошенничестве с деньгами дольщиков при строительстве элитного жилого комплекса. На каждое заседание с участием коммерсанта приходили десятки журналистов. От подсудимого ожидали шоу и он эти ожидания оправдывал. То выполнял в клетке приседания, то читал стихи, то выворачивал наизнанку пиджак и называл судью клоуном. А между тем, серьезные обвинения и астрономические суммы не сулили Полонскому ничего хорошего. Развязка была неожиданной. Судья вину бизнесмена признал доказанной, назначил ему пять лет колонии и тут же освободил – за истечением срока давности.

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