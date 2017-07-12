Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля 2017, 22:00

Происшествия

"Московский патруль": освобождение Полонского

"Московский патруль": освобождение Полонского

"Москва и мир": новый терминал в аэропорту Анапы и гигантский айсберг

"Москва и мир": Сергей Полонский вышел на свободу

Что спасло Полонского от тюремного заключения

Полонский прокомментировал решение столичного суда

Суд освободил Полонского от наказания из-за истечения срока давности

Суд огласит приговор Сергею Полонскому 12 июля

"Московский патруль": обездвиженного инвалида осудили за разбой

Сбивший трех человек на остановке получил 7 лет колонии

Как организовать ремонт в квартире и не стать жертвой мошенников

Пресненский суд Москвы огласил приговор Сергею Полонскому. Предпринимателя обвиняли в мошенничестве с деньгами дольщиков при строительстве элитного жилого комплекса. На каждое заседание с участием коммерсанта приходили десятки журналистов. От подсудимого ожидали шоу и он эти ожидания оправдывал. То выполнял в клетке приседания, то читал стихи, то выворачивал наизнанку пиджак и называл судью клоуном. А между тем, серьезные обвинения и астрономические суммы не сулили Полонскому ничего хорошего. Развязка была неожиданной. Судья вину бизнесмена признал доказанной, назначил ему пять лет колонии и тут же освободил – за истечением срока давности.

Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
Программа: Московский патруль
суды Мария Темникова новости Сергей Полонский
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика