"Московский патруль": водитель заплатил штраф за чужое ДТП

Мужчина выплатил компенсацию за аварию в Подмосковье, в которой участвовал автомобиль, проданный им год назад, передает телеканал "Москва 24". Продавец просто-напросто не снял машину с учета. И теперь автоматически отвечает за чужие правонарушения.